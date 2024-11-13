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В Екатеринбурге задержали иностранца из международного розыска
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге задержали 32-летнего жителя Казахстана, который мошенническим путём похитил около 60 миллионов тенге и сбежал в Россию.
7 ноября его объявили в международный розыск, а уже 14 ноября ориентировка на него из местного отдела НЦБ Интерпола поступила оперативникам линейного отдела МВД екатеринбургского железнодорожного вокзала, где его в тот же день и задержали. Мужчина, похожий на разыскиваемого, планировал сесть на поезд «Екатеринбург – Москва», но был задержан.
Как сообщили Вечерним ведомостям в пресс-службе управления на транспорте МВД России по УрФО, полицейские проверили документы мужчины и, убедившись, что это тот, кого они искали, сопроводили иностранца в дежурную часть транспортной полиции, откуда его уже конвоировали в изолятор временного задержания.
Сейчас решается вопрос об экстрадиции мужчины на родину и передаче инициаторам розыска.
7 ноября его объявили в международный розыск, а уже 14 ноября ориентировка на него из местного отдела НЦБ Интерпола поступила оперативникам линейного отдела МВД екатеринбургского железнодорожного вокзала, где его в тот же день и задержали. Мужчина, похожий на разыскиваемого, планировал сесть на поезд «Екатеринбург – Москва», но был задержан.
Как сообщили Вечерним ведомостям в пресс-службе управления на транспорте МВД России по УрФО, полицейские проверили документы мужчины и, убедившись, что это тот, кого они искали, сопроводили иностранца в дежурную часть транспортной полиции, откуда его уже конвоировали в изолятор временного задержания.
Сейчас решается вопрос об экстрадиции мужчины на родину и передаче инициаторам розыска.
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