Темой ледового городка в Екатеринбурге станет «Новогодняя сказка снеговиков»

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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Сегодня, 7 ноября, на заседании екатеринбургской администрации обсудили подготовку к празднованию Нового года. Темой ледового города, который в этом году будет строиться в Историческом сквере, выбрали «Новогоднюю сказку снеговиков».По словам начальника управления культуры Ильи Маркова, такую тему решили выбрать, так как 18 января отмечается международный день снеговиков, о котором чиновники вспомнили во время заседания. Теперь они хотят, чтобы гостей ледового городка встречали пять семиметровых снеговиков в шапках и шарфах, украшенных праздничной иллюминацией. Ещё четыре снеговика-музыканта стояли на светящихся ледяных подиумах. В планах также украсить снеговиком-фигуристом самую большую горку, которую установят на левом берегу Исети.Кроме этого, стало известно, что праздничное дерево планируют разместить рядом с капсулой времени.Напомним, что в этом году ледовый городок переезжает в Исторический сквер из-за того, что на площади 1905 года, где традиционно в уральской столице отмечали Новый год, хотят сделать каток. Ради него парковку закроют уже в ночь с 8 на 9 ноября, а монтаж городка хотят начать 15 ноября. Открыть ледовый городок рассчитывают 27 декабря.