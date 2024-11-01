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Темой ледового городка в Екатеринбурге станет «Новогодняя сказка снеговиков»

18.02 Четверг, 7 ноября 2024
Фото: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
Сегодня, 7 ноября, на заседании екатеринбургской администрации обсудили подготовку к празднованию Нового года. Темой ледового города, который в этом году будет строиться в Историческом сквере, выбрали «Новогоднюю сказку снеговиков».

По словам начальника управления культуры Ильи Маркова, такую тему решили выбрать, так как 18 января отмечается международный день снеговиков, о котором чиновники вспомнили во время заседания. Теперь они хотят, чтобы гостей ледового городка встречали пять семиметровых снеговиков в шапках и шарфах, украшенных праздничной иллюминацией. Ещё четыре снеговика-музыканта стояли на светящихся ледяных подиумах. В планах также украсить снеговиком-фигуристом самую большую горку, которую установят на левом берегу Исети.

Кроме этого, стало известно, что праздничное дерево планируют разместить рядом с капсулой времени.

Напомним, что в этом году ледовый городок переезжает в Исторический сквер из-за того, что на площади 1905 года, где традиционно в уральской столице отмечали Новый год, хотят сделать каток. Ради него парковку закроют уже в ночь с 8 на 9 ноября, а монтаж городка хотят начать 15 ноября. Открыть ледовый городок рассчитывают 27 декабря.

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Юлия Медведева © Вечерние ведомости


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13:54 В посёлке Шабровский под Екатеринбургом в трёх домах пропало отопление
13:39 В мэрии Екатеринбурга пожаловались на дефицит кадров
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12:04 Екатеринбургский метрополитен выплатит моральную компенсацию за атаковавший пассажирку турникет
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21:24 «Уральские авиалинии» штрафанули за трёхчасовую задержку багажа
20:59 Обитавший в ветклинике екатеринбургский хвостатый бродяжка обрёл новый дом
20:28 УрГАХУ похвастался «научно-эстетическим» украшением своей студентки
19:53 Директор студии «Арменфильм» возглавит жюри екатеринбургского кинофестиваля
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