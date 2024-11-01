Возрастное ограничение 18+
Темой ледового городка в Екатеринбурге станет «Новогодняя сказка снеговиков»
Фото: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
Сегодня, 7 ноября, на заседании екатеринбургской администрации обсудили подготовку к празднованию Нового года. Темой ледового города, который в этом году будет строиться в Историческом сквере, выбрали «Новогоднюю сказку снеговиков».
По словам начальника управления культуры Ильи Маркова, такую тему решили выбрать, так как 18 января отмечается международный день снеговиков, о котором чиновники вспомнили во время заседания. Теперь они хотят, чтобы гостей ледового городка встречали пять семиметровых снеговиков в шапках и шарфах, украшенных праздничной иллюминацией. Ещё четыре снеговика-музыканта стояли на светящихся ледяных подиумах. В планах также украсить снеговиком-фигуристом самую большую горку, которую установят на левом берегу Исети.
Кроме этого, стало известно, что праздничное дерево планируют разместить рядом с капсулой времени.
Напомним, что в этом году ледовый городок переезжает в Исторический сквер из-за того, что на площади 1905 года, где традиционно в уральской столице отмечали Новый год, хотят сделать каток. Ради него парковку закроют уже в ночь с 8 на 9 ноября, а монтаж городка хотят начать 15 ноября. Открыть ледовый городок рассчитывают 27 декабря.
По словам начальника управления культуры Ильи Маркова, такую тему решили выбрать, так как 18 января отмечается международный день снеговиков, о котором чиновники вспомнили во время заседания. Теперь они хотят, чтобы гостей ледового городка встречали пять семиметровых снеговиков в шапках и шарфах, украшенных праздничной иллюминацией. Ещё четыре снеговика-музыканта стояли на светящихся ледяных подиумах. В планах также украсить снеговиком-фигуристом самую большую горку, которую установят на левом берегу Исети.
Кроме этого, стало известно, что праздничное дерево планируют разместить рядом с капсулой времени.
Напомним, что в этом году ледовый городок переезжает в Исторический сквер из-за того, что на площади 1905 года, где традиционно в уральской столице отмечали Новый год, хотят сделать каток. Ради него парковку закроют уже в ночь с 8 на 9 ноября, а монтаж городка хотят начать 15 ноября. Открыть ледовый городок рассчитывают 27 декабря.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
«Сказку про световозвращатели» рассказали студенты РГППУ
01 ноября 2024
01 ноября 2024
Участниками Уральского молодежного форума художественной культуры стали более 1200 человек из 26 городов России
04 ноября 2024
04 ноября 2024
На территории Шарташского лесопарка в Екатеринбурге обнаружили исчезающий вид растений
06 ноября 2024
06 ноября 2024