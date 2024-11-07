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На ЕКАДе легковушка врезалась в грузовик
Фото: ГИБДД Екатеринбурга
Сегодня утром, примерно в 07.00, на 47-м километре ЕКАД, недалеко от скал Макуша, что за рекой от дороги, водитель Toyota Land Cruiser вырезался в стоящий на правой полосе грузовик Ford.
В результате ДТП пострадал водитель и два пассажира Toyota. Их с места происшествия с травмами увезли в 23-ю ЦГБ.
Как рассказали в ГИБДД Екатеринбурга, за рулём Toyota Land Cruiser был 59-лтений житель Ревды со стажем вождения 35 лет. Предполагается, что он отвлёкся от дороги.
В результате ДТП пострадал водитель и два пассажира Toyota. Их с места происшествия с травмами увезли в 23-ю ЦГБ.
Как рассказали в ГИБДД Екатеринбурга, за рулём Toyota Land Cruiser был 59-лтений житель Ревды со стажем вождения 35 лет. Предполагается, что он отвлёкся от дороги.
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