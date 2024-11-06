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Разбавленное растительными жирами и водой сливочное масло обнаружили в Свердловской области
Фото: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
В магазинах Свердловской области обнаружили сливочное масло, разбавленное растительными жирами и водой. Причём, как рассказали в Госсельхознадзоре, масло разбавляли дважды перед тем, как оно попало на прилавки.
Как рассказали в уральском межрегиональном управлении Россельхознадзора, недобросовестным производителем оказалось ООО «Млеко» из Зеленодольска, которое добавило в масло воду, чтобы увеличить его объём в два раза. При этом сырьё, которые использовалось для производства масла, было уже разбавлено ИП Безруковым из Домодево растительными жирами, а для ООО «Млеко» сырьё закупало ООО «Молочная индустрия» из Подольска.
Затем масло через ИП Мухамадеева, который расфасовал фальсификат под видом «Масла сливочного Традиционного высшего сорта с массовой долей жира 82,5%», и через поставщиков ООО «ПК Маслодел», ИП Куваев и ИП Афанасьев попало в местные магазины.
Обнаружить эту цепочку от сырья до конечного продукта» удалось благодаря проверке через систему «Меркурий». Заметили это специалисты ведомства, когда обратили внимание, что в Екатеринбург поступило 50 тонн масла, происхождение которого было сложно понять.
Ведомство направило в адрес фасовщика масла предостережение о недопустимости нарушения законодательства, а также прекратило действие деклараций о соответствии на сливочное масло. Кроме того, предпринимателя аннулировали во ФГИС «Ветис». Также ограничительные меры коснулись остальных предприятий, оформлявших сопроводительные документы. В ближайшее время всё фальсифицированное масло должны будут убрать с прилавков.
Как рассказали в уральском межрегиональном управлении Россельхознадзора, недобросовестным производителем оказалось ООО «Млеко» из Зеленодольска, которое добавило в масло воду, чтобы увеличить его объём в два раза. При этом сырьё, которые использовалось для производства масла, было уже разбавлено ИП Безруковым из Домодево растительными жирами, а для ООО «Млеко» сырьё закупало ООО «Молочная индустрия» из Подольска.
Затем масло через ИП Мухамадеева, который расфасовал фальсификат под видом «Масла сливочного Традиционного высшего сорта с массовой долей жира 82,5%», и через поставщиков ООО «ПК Маслодел», ИП Куваев и ИП Афанасьев попало в местные магазины.
Обнаружить эту цепочку от сырья до конечного продукта» удалось благодаря проверке через систему «Меркурий». Заметили это специалисты ведомства, когда обратили внимание, что в Екатеринбург поступило 50 тонн масла, происхождение которого было сложно понять.
Ведомство направило в адрес фасовщика масла предостережение о недопустимости нарушения законодательства, а также прекратило действие деклараций о соответствии на сливочное масло. Кроме того, предпринимателя аннулировали во ФГИС «Ветис». Также ограничительные меры коснулись остальных предприятий, оформлявших сопроводительные документы. В ближайшее время всё фальсифицированное масло должны будут убрать с прилавков.
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