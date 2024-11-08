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Кикшеринговые компании в Екатеринбурге могут обязать убирать электросамокаты до первого снега
Фото: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
Директор департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Екатеринбурга Игорь Ощепков предложил обязать кикшеринговые компании убирать электросамокаты до первого снега.
Своё предложение он озвучил на форуме «Города России». Чиновник выразил недовольство на тему того, что оставленные самокаты мешают уборке снега.
Напомним, что в этом году в уральской столице кикшеринг проработал до первой недели ноября, но лежащие на тротуарах и газонах электросамокаты некоторых сервисом можно найти до сих пор.
Своё предложение он озвучил на форуме «Города России». Чиновник выразил недовольство на тему того, что оставленные самокаты мешают уборке снега.
Напомним, что в этом году в уральской столице кикшеринг проработал до первой недели ноября, но лежащие на тротуарах и газонах электросамокаты некоторых сервисом можно найти до сих пор.
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