В Курганской области свердловчанина осудили за контрабанду леса

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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Житель Свердловской области попал под суд за контрабанду стратегически важных ресурсов. Дело рассматривалось на территории Курганской области.Штраф в размере 300 тысяч рублей стал наказанием для обвиняемого (и признанного виновным) руководителя одной из организаций, занимавшихся экспортом лесоматериалов. Приговор выглядит излишне мягким, учитывая, что контрабандист нанёс вдвое больший ущерб. Согласно материалам уголовного дела, контрабандой лесоматериалов компания осуждённого занималась в начале текущего года, с января по февраль. За это время в неназванное иностранное государство (осмелимся предположить, что в Китай) было незаконно вывезено более 60 кубических метров российского попиленного леса, стоимость которого (на самом-то деле бесценного) оценивается более, чем в 600 тысяч рублей. Контрабанда осуществлялась путём внесения недостоверных сведений об объеме вывозимой древесины и о её происхождении.Дело о контрабанде стратегически важных ресурсов в крупном размере рассматривалось Петуховским городским судом Курганской области. Уральская транспортная прокуратура, распространившая новость о вердикте, не называет ни компанию, занимавшуюся незаконным экспортом древесины, ни фамилию её руководителя. Известно только, что это житель Свердловской области 56 лет от роду. Относительно небольшим штрафом он отделался, судя по всему, благодаря тому, что не успел вывести за границу лесоматериалы, и они были конфискованы в пользу государства.