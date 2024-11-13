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Водно-зелёный городской каркас обсудят на форуме в Екатеринбурге

19.56 Четверг, 14 ноября 2024
Фото: Ольга Кольтенберг
«Водно-зелёный городской каркас — путь адаптации городов России к изменениям климата». Так озаглавлена завтрашняя дискуссия, ставшая одним из пунктов крупного российского форума, который проводится в эти дни в Екатеринбурге.

О важной роли водных объектов и природных территорий по границам прекрасно осведомлены активные жители Екатеринбурга, которым регулярно приходится вставать на защиту экологического каркаса то от бешенной застройки, то от расползающейся дорожной сети, то от «чёрных лесорубов», то от лесных пожаров. Значимость водно-зелёного городского каркаса и станет основной темой пятничной дискуссии, которая развернётся в рамках большого форума «Города России. Локомотивы роста». Более узко будут затронуты вопросы влияние водных и «зелёных» городских объектов на здоровье человека, практика сохранения таких объектов в городской среде. Будут рассмотрены примеры того, как проблемы сохранения водно-зелёного каркаса решаются в других российских городах.

Заявлено, что в дискуссии примут участие мэр Перми Эдуард Соснин, замдиректора по научной работе ФБУН «Федеральный научный центр медико-профилактических технологий управления рисками здоровью населения» Ирина Май, главный архитектор проектов МЛА+ Анастасия Цурковская, начальник управления по экологии и природопользованию администрации Перми Дмитрий Андреев. Модератором встречи выступит кандидат политехнических наук, руководитель Центра культурных практик «Екбгуляем» Дмитрий Москвин.

Форум «Города России. Локомотивы роста» проходит в Екатеринбурге в помещениях МВЦ «МТС Live Холл». С другими мероприятиями форума можно познакомиться на сайте. Там же проводится онлайн-трансляция некоторых из них.

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Антон Каптелов © Вечерние ведомости


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15:43 В свердловском МЧС напоминают о своей просьбе не ходить по льду
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11:37 За убийство сожительницы поплатился годами жизни на свободе житель Заречного
11:06 Ликвидировать последствия снегопада в Свердловской области выехало около 300 спецмашин
10:31 В Асбесте вынесли приговор водителю, который пьяным насмерть сбил девочку с собачкой
10:06 В Нижнем Тагиле из-за оставленных матерью таблеток полуторагодовалая малышка попала в реанимацию
09:35 Пять человек погибли в ДТП на свердловской трассе вблизи Волчанска
22:37 Уничтоженный взрывом зенитный фонарь на крыше главного корпуса УрФУ хочет восстановить девелопер
21:22 Эксперт усомнился в законности решения свердловского Минприроды пересадить краснокнижные растения
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