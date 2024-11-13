Два водителя травмировались сегодня на екатеринбургской улице

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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Сегодня, 14 ноября, на улице Бебеля в Екатеринбурге столкнулись два легковых автомобиля иностранного производства. Обоих водителей увозили с места происшествия на машинах «Скорой помощи».Дорожно-транспортное происшествие зафиксировано сегодня в дневное время на улице Бебеля в Екатеринбурге. Столкнулись две иномарки ― «Бентли» и «Хендай». По предварительным выводам сотрудников Госавтоинспекции виновником аварии был 22-летний водитель «Бентли», который допустил грубое нарушение правил дорожного-движения. Он выехал на полосу встречного движения, где в это время совершал поворот 45-летний водитель «Хендая», желавший уйти с Бебеля во дворы. После столкновения «Бентли» продолжила неконтролируемое движение и свалила на проезжую часть опору освещения, создав дополнительное препятствие для транспорта.Оба водителя в ДТП получили ушибы и травмы головы. Их отвезли в центральную городскую клиническую больницу №23. Помимо травм водитель «Бентли» навлёк на свою голову и неприятности в виде административной ответственности. Уже сейчас на него составили целый «букет» протоколов: за движение по встречной полосе, за повреждение дорожного сооружения и за управление транспортом с тонированными передними стеклами. А учитывая, что у него есть неоплаченные штрафы, дополнительным наказанием станет их увеличение вдвое.Впрочем, молодому водителю не привыкать отвечать по «административке». Как сообщает, Госавтоинспекция Свердловской области, за свой всего-то трёхлетний страж он привлекался за нарушение ПДД уже 194 раза!