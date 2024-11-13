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Накануне вечером грузовики столкнулись в Белоярском районе
Фото: Госавтоинспекция Свердловской области
Несоблюдение дистанции привело к крупной автоаварии на загородной дороге. Она произошла в среду вечером на территории Белоярского района Свердловской области.
По данным областной Госавтоинспекции, вчера, 13 ноября, примерно в половине седьмого вечера, на 30 километре дороги между Екатеринбургом и Тюменью столкнулись два грузовых автомобиля. Особенность ДТП заключалось в том, что в отличие от большинства дорожных аварий, в данном случае оба участника её двигались в одном направлении. Но водитель грузовика марки «Митсубиси» не выдержал достаточную дистанцию до впереди идущего «КАМаЗа» с полуприцепом и в итоге въехал ему «в зад».
Виновник ДТП — 53-летний шофёр «Митсубиси» — был моментально наказан за свою невнимательность к правилам дорожного движения. В столкновении он получил тяжёлые травмы и теперь находится в Екатеринбурге, в городской больнице №36. Водитель «КАМаЗа» не пострадал.
По данным областной Госавтоинспекции, вчера, 13 ноября, примерно в половине седьмого вечера, на 30 километре дороги между Екатеринбургом и Тюменью столкнулись два грузовых автомобиля. Особенность ДТП заключалось в том, что в отличие от большинства дорожных аварий, в данном случае оба участника её двигались в одном направлении. Но водитель грузовика марки «Митсубиси» не выдержал достаточную дистанцию до впереди идущего «КАМаЗа» с полуприцепом и в итоге въехал ему «в зад».
Виновник ДТП — 53-летний шофёр «Митсубиси» — был моментально наказан за свою невнимательность к правилам дорожного движения. В столкновении он получил тяжёлые травмы и теперь находится в Екатеринбурге, в городской больнице №36. Водитель «КАМаЗа» не пострадал.
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