Возрастное ограничение 18+
В Екатеринбурге состоится конференция для руководителей «Формула бизнеса»
Иллюстрация: Андрей Гоголев/Вечерние ведомости
В Екатеринбурге 22 ноября состоится конференция «Формула бизнеса», на которой руководители, топ-менеджеры, предприниматели обсудят главные бизнес-тенденции и поделятся кейсами из своей практики.
Участники поговорят на ключевые темы для развития бизнеса — о продажах и команде.
Спикеры расскажут, как мотивировать сотрудников на успех, построить работу в команде, повысить показатели в любом сегменте бизнеса, как автоматизировать ключевые отделы компании для повышения эффективности и снижения затрат.
Также участники обсудят актуальную тему ИИ и расскажут, как применять искусственный интеллект в малом бизнесе.
Спикеры конференции — эксперты из реального бизнеса: бизнес-консультант по продажам Гульнара Гумарова, эксперт по клиентскому сервису и продажам Борис Шпирт, директор digital-агентства IPG Павел Баранчиков, специалисты от Битрикс 24, Билайн, hh.ru и не только, рассказали организаторы.
Конференция состоится в Деловом выставочном центе. Участие в конференции бесплатное, необходимо пройти регистрацию, отметили организаторы.
Участники поговорят на ключевые темы для развития бизнеса — о продажах и команде.
Спикеры расскажут, как мотивировать сотрудников на успех, построить работу в команде, повысить показатели в любом сегменте бизнеса, как автоматизировать ключевые отделы компании для повышения эффективности и снижения затрат.
Также участники обсудят актуальную тему ИИ и расскажут, как применять искусственный интеллект в малом бизнесе.
Спикеры конференции — эксперты из реального бизнеса: бизнес-консультант по продажам Гульнара Гумарова, эксперт по клиентскому сервису и продажам Борис Шпирт, директор digital-агентства IPG Павел Баранчиков, специалисты от Битрикс 24, Билайн, hh.ru и не только, рассказали организаторы.
Конференция состоится в Деловом выставочном центе. Участие в конференции бесплатное, необходимо пройти регистрацию, отметили организаторы.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
В Екатеринбурге вырос спрос на покупку готового бизнеса
06 ноября 2024
06 ноября 2024
Почти половина екатеринбуржцев призналась, что на последнюю покупку их подтолкнула интернет-реклама
13 ноября 2024
13 ноября 2024
Кикшеринговые компании в Екатеринбурге могут обязать убирать электросамокаты до первого снега
15 ноября 2024
15 ноября 2024
В Екатеринбурге возрождается Уральский комикс-центр
12 ноября 2024
12 ноября 2024