В Екатеринбурге на проспекте Космонавтов под машину угодил девятилетний мальчик





– сказали в пресс-группе. «Госавтоинспекция Екатеринбурга призывает водителей быть особо внимательными при управлении транспортными средствами, в особенности при движении в зоне парковки, в связи с возможным появлением детей из-за стоящих автомашин»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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Вчера, 11 ноября, в Екатеринбурге неосторожность девятилетнего мальчика привела его прямо под колёса Mazda CX-5. В результате ДТП ребёнка с травмой головы увезли в больницу.Авария, о которой идёт речь, произошло примерно в 16.00 во дворах на бульваре Владимира Белоглазова, где из-за припаркованных машин, прямо перед Mazda вышел мальчик. Женщина, которая в этот момент была за рулём иномарки, тут же затормозила, но, к сожалению, избежать наезда у неё не вышло, сообщили Вечерним ведомостям в городской ГИБДД.Также там призвали родителей ежедневно говорить со своими детьми на тему безопасного поведения на дороге.