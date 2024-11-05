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В Екатеринбурге на проспекте Космонавтов под машину угодил девятилетний мальчик
Фото: ГИБДД Екатеринбурга
Вчера, 11 ноября, в Екатеринбурге неосторожность девятилетнего мальчика привела его прямо под колёса Mazda CX-5. В результате ДТП ребёнка с травмой головы увезли в больницу.
Авария, о которой идёт речь, произошло примерно в 16.00 во дворах на бульваре Владимира Белоглазова, где из-за припаркованных машин, прямо перед Mazda вышел мальчик. Женщина, которая в этот момент была за рулём иномарки, тут же затормозила, но, к сожалению, избежать наезда у неё не вышло, сообщили Вечерним ведомостям в городской ГИБДД.
Также там призвали родителей ежедневно говорить со своими детьми на тему безопасного поведения на дороге.
Авария, о которой идёт речь, произошло примерно в 16.00 во дворах на бульваре Владимира Белоглазова, где из-за припаркованных машин, прямо перед Mazda вышел мальчик. Женщина, которая в этот момент была за рулём иномарки, тут же затормозила, но, к сожалению, избежать наезда у неё не вышло, сообщили Вечерним ведомостям в городской ГИБДД.
«Госавтоинспекция Екатеринбурга призывает водителей быть особо внимательными при управлении транспортными средствами, в особенности при движении в зоне парковки, в связи с возможным появлением детей из-за стоящих автомашин»,
– сказали в пресс-группе.
Также там призвали родителей ежедневно говорить со своими детьми на тему безопасного поведения на дороге.
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