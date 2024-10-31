Возрастное ограничение 18+
Снегопад и неубранные дороги стали причиной двух ДТП в центре Екатеринбурга
Фото: Вечерние ведомости
На фоне снегопада и неприбранных дорог в Екатеринбурге произошли два дорожно-транспортных происшествия на улице Малышева. Как сообщает корреспондент Вечерних ведомостей, аварии случились на перекрёстках с улицами Хохрякова и Красноармейской (поворот на ТЦ «Антей»).
ГИБДД Свердловской области сообщила Вечерним ведомостям, что первое ДТП произошло из-за того, что 39-летняя водительница автомобиля Opel выбрала скорость, не соответствующую условиям на дороге, не справилась с управлением и выехала на встречную полосу. Там её автомобиль столкнулся с двумя машинами — другим Opel и Chevrolet. В результате аварии пострадала пассажирка Chevrolet, которая получила переломы и была доставлена в больницу.
Второе происшествие на этом же участке улицы обошлось без пострадавших. Водители оформили документы по европротоколу и разъехались. Госавтоинспекция проводит проверку по обоим инцидентам и напоминает автомобилистам о необходимости учитывать состояние дорог и снижать скорость в условиях непогоды.
Корреспондент Вечерних ведомостей также отметил, что не видел ни одной снегоуборочной техники.
ГИБДД Свердловской области сообщила Вечерним ведомостям, что первое ДТП произошло из-за того, что 39-летняя водительница автомобиля Opel выбрала скорость, не соответствующую условиям на дороге, не справилась с управлением и выехала на встречную полосу. Там её автомобиль столкнулся с двумя машинами — другим Opel и Chevrolet. В результате аварии пострадала пассажирка Chevrolet, которая получила переломы и была доставлена в больницу.
Второе происшествие на этом же участке улицы обошлось без пострадавших. Водители оформили документы по европротоколу и разъехались. Госавтоинспекция проводит проверку по обоим инцидентам и напоминает автомобилистам о необходимости учитывать состояние дорог и снижать скорость в условиях непогоды.
Корреспондент Вечерних ведомостей также отметил, что не видел ни одной снегоуборочной техники.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
Выезд на встречную полосу в свердловском селе Кашино привёл к ДТП с тремя пострадавшими
31 октября 2024
31 октября 2024
В Екатеринбурге ДТП с арендованным авто привело к тяжёлым травмам: перелом позвоночника и кома
03 ноября 2024
03 ноября 2024
Под Нижним Тагилом в ДТП пострадали четыре человека, в том числе полуторагодовалый малыш
03 ноября 2024
03 ноября 2024