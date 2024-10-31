Снегопад и неубранные дороги стали причиной двух ДТП в центре Екатеринбурга

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

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На фоне снегопада и неприбранных дорог в Екатеринбурге произошли два дорожно-транспортных происшествия на улице Малышева. Как сообщает корреспондент Вечерних ведомостей, аварии случились на перекрёстках с улицами Хохрякова и Красноармейской (поворот на ТЦ «Антей»).ГИБДД Свердловской области сообщила Вечерним ведомостям, что первое ДТП произошло из-за того, что 39-летняя водительница автомобиля Opel выбрала скорость, не соответствующую условиям на дороге, не справилась с управлением и выехала на встречную полосу. Там её автомобиль столкнулся с двумя машинами — другим Opel и Chevrolet. В результате аварии пострадала пассажирка Chevrolet, которая получила переломы и была доставлена в больницу.Второе происшествие на этом же участке улицы обошлось без пострадавших. Водители оформили документы по европротоколу и разъехались. Госавтоинспекция проводит проверку по обоим инцидентам и напоминает автомобилистам о необходимости учитывать состояние дорог и снижать скорость в условиях непогоды.Корреспондент Вечерних ведомостей также отметил, что не видел ни одной снегоуборочной техники.