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После инцидента в нижнесергинской школе СК возбудил уголовное дело о халатности
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Председатель СК Александр Бастрыкин потребовал доклад по уголовному делу об инциденте в нижнесергинской школе, где подросток с разбегу пнул сверстницу ради видео.
Как сообщили в информационном центре СК, ранее по поручению главы ведомства было возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве (ст. 213 УК РФ), но исполняющий обязанности заместителя прокурора Нижнесергинского района Андрей Матвеев отменил данное постановление. По данным СМИ, подростку, который пнул девочку, нет 14 лет. Сейчас решение прокуратуры обжалуются следственными органами.
Кроме уголовного дела о хулиганстве было возбуждено ещё одно – о халатности (ст. 293 УК РФ). Сейчас Бастрыкин ждёт доклад о том, что следователям уже удалось выяснить.
Ранее член Совета по правам человека при президенте РФ Марина Ахмедова сообщила, что директор школы не хотела отстранять юношу от занятий после случившегося. Сейчас директрисе грозит увольнение.
Как сообщили в информационном центре СК, ранее по поручению главы ведомства было возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве (ст. 213 УК РФ), но исполняющий обязанности заместителя прокурора Нижнесергинского района Андрей Матвеев отменил данное постановление. По данным СМИ, подростку, который пнул девочку, нет 14 лет. Сейчас решение прокуратуры обжалуются следственными органами.
Кроме уголовного дела о хулиганстве было возбуждено ещё одно – о халатности (ст. 293 УК РФ). Сейчас Бастрыкин ждёт доклад о том, что следователям уже удалось выяснить.
Ранее член Совета по правам человека при президенте РФ Марина Ахмедова сообщила, что директор школы не хотела отстранять юношу от занятий после случившегося. Сейчас директрисе грозит увольнение.
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