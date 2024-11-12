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Подростка из Нижних Серг, пнувшего сверстницу, выгонят из школы
Кадр из видео: Е1
Подростка из Нижних Серг, который с разбегу пнул сверстницу, хотят отчислить из школы. Об этом в своём телеграм-канале сообщила член Совета по правам человека при президенте РФ Марина Ахмедова.
Также она написала, что после этого случая директор школы может попрощаться со своей должностью. Сейчас её проверяют. По словам Ахмедовой, директор не видела оснований отстранять от занятий юношу.
Напомним, молодой человек без каких-либо причин с разбегу пнул свою сверстницу на школьной перемене.
«Исполняющий образности министра образования Свердловской области Светлана Тренихина сообщила "Регнуму", что подростка, ударившего ногой девочку ради хайпа, отчислят из школы»,
– написала Марина Ахмедова.
Также она написала, что после этого случая директор школы может попрощаться со своей должностью. Сейчас её проверяют. По словам Ахмедовой, директор не видела оснований отстранять от занятий юношу.
Напомним, молодой человек без каких-либо причин с разбегу пнул свою сверстницу на школьной перемене.
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