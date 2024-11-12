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Подростка из Нижних Серг, пнувшего сверстницу, выгонят из школы

10.13 Пятница, 15 ноября 2024
Кадр из видео: Е1
Подростка из Нижних Серг, который с разбегу пнул сверстницу, хотят отчислить из школы. Об этом в своём телеграм-канале сообщила член Совета по правам человека при президенте РФ Марина Ахмедова.

«Исполняющий образности министра образования Свердловской области Светлана Тренихина сообщила "Регнуму", что подростка, ударившего ногой девочку ради хайпа, отчислят из школы»,

написала Марина Ахмедова.


Также она написала, что после этого случая директор школы может попрощаться со своей должностью. Сейчас её проверяют. По словам Ахмедовой, директор не видела оснований отстранять от занятий юношу.

Напомним, молодой человек без каких-либо причин с разбегу пнул свою сверстницу на школьной перемене.

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Юлия Медведева © Вечерние ведомости


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17:35 32 протокола составили екатеринбургские силовики в результате миграционного рейда
16:44 Свердловское УГИБДД предупреждает о перекрытии Пермского тракта вблизи посёлка Ильята
16:15 Екатеринбуржцам рассказали о новых пунктах приёма вторсырья
16:04 Жители Асбеста недовольны забором вокруг нового парка
15:43 В свердловском МЧС напоминают о своей просьбе не ходить по льду
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