В Красноуральске возбудили уголовное дело о покушении на убийство двух подростков

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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В Красноуральске мужчина едва не застрелил двух мальчиков 13 и 14 лет. Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство.Как сообщил Вечерним ведомостям начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, инцидент произошёл недалеко от церкви, где проходили ребята, когда возвращались с тренировки. Стрельбу по мальчикам открыл местный житель, который по каким-то причинам невзлюбил этих детей. Его мотив на данный момент неизвестен.Сейчас один из мальчиков находится в операционном блоке ДГБ Нижнего Тагила, а второй – в ДКГБ №9, добавил Горелых.Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство двух лиц, в том числе малолетнего (ч. 3 ст. 30, п.п. «а», «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ). Стрелявшему сейчас грозит до 15 лет лишения свободы, сообщил старший помощник руководителя областного СК Александр Шульга.