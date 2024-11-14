В Свердловскую область стали чаще поставлять драконий фрукт





– добавили в ведомстве. «Таможенный контроль поступившей продукции осуществлялся в приоритетном порядке, время выпуска не превысило четыре часа»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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Уральские таможенники заметили, что в Свердловскую область стали чаще поставлять экзотические фрукты. Так, с начала года на Урал привезли более 47 тонн драконьего фрукта на 10 миллионов рублей.В стоимостном выражении это на 45% больше, чем в прошлом году, и в физическом – на 30%. Последняя партия, поступившая в Свердловскую область, тоже крупная – сразу более 20 тонн питайи на более чем 3 миллиона рублей, рассказали Вечерним ведомостям в пресс-службе Уральского таможенного управления.