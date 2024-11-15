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12 шариков дроби достали из школьника после стрельбы у церкви в Краснотурьинске
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Одному из школьников, в которых стрелял обезумевший мужчина возле церкви в Краснотурьинске, провели две операции.
Как сообщает телеграм-канал Ural Mash, ссылаясь на отца ребёнка, врачи достали 12 шариков дроби. По мнению мужчины, стрелок стрелял именно в его сына, а во второго мальчика попали, потому что он бросился на помощь другу и, как пишет ресурс, получил дробью в глаз. Сейчас его ждёт сложная операция.
Известно, что мальчика дружат давно и вместе ходят секцию по дзюдо.
По неподтверждённой информации, ребята каждый день ходили мимо дома пожилого мужчины и кидали камни в его окна. Официально эту версию ещё не комментировали.
Напомним, что СК было возбуждено уголовное дело о покушении на убийство.
Как сообщает телеграм-канал Ural Mash, ссылаясь на отца ребёнка, врачи достали 12 шариков дроби. По мнению мужчины, стрелок стрелял именно в его сына, а во второго мальчика попали, потому что он бросился на помощь другу и, как пишет ресурс, получил дробью в глаз. Сейчас его ждёт сложная операция.
Известно, что мальчика дружат давно и вместе ходят секцию по дзюдо.
По неподтверждённой информации, ребята каждый день ходили мимо дома пожилого мужчины и кидали камни в его окна. Официально эту версию ещё не комментировали.
Напомним, что СК было возбуждено уголовное дело о покушении на убийство.
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