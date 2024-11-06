Возрастное ограничение 18+

Роспотребнадзор закрыл доставку роллов в Карпинске

11.20 Пятница, 15 ноября 2024
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
Кучу нарушений обнаружили специалисты Роспотребнадзора в доставке роллов и готовой еды «Ешьте с нами» в Карпинске. В связи с этим работу доставки решили временно приостановить.

Среди нарушений несоблюдение технологических процессов, отсутствие производственного контроля и технологических карт; на продукты нет ни документов, ни маркировки; нарушены требования к системе водоотведения, отделке производственных помещений и сбору отходов. Кроме этого, продукты хранились с нарушениями, для сырой и готовой продукции использовались общее оборудование, инвентарь и посуда. Также специалисты не смогли найти никаких подтверждений тому, что сотрудники проходили медосмотр.

«Решением суда деятельность "Ешьте с нами" по материалам теротдела управления Роспотребнадзора приостановлена на 60 суток», – сообщили в телеграм-канале ведомства.

Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Юлия Медведева © Вечерние ведомости


Поддержать редакцию

Похожие материалы
В Ревде специалисты Россельхознадзора прикрыли лавку с молочными продуктами
06 ноября 2024
«Спецавтобаза» открыла 42 пункта сбора макулатуры в Свердловской области
06 ноября 2024
Охранник продуктового магазина устроил самосуд над незаплатившим покупателем на Сортировке в Екатеринбурге
08 ноября 2024
Свердловское МЧС предупреждает о сильном ветре 9 ноября
08 ноября 2024

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

«У нас нет задачи накормить всех». Глава департамента потребительского рынка о реформе НТО в Екатеринбурге

Об изменившемся регулировании, статусе общепита в НТО, сносе остановок и многом другом — в интервью профильного чиновника
Новости дня
  • Свердловская область
  • Россия и мир
  • Все новости
14:30 Автомобилистов предупреждают о закрытии движения возле свердловского посёлка Билимбай для грузовиков и автобусов
13:53 В Красноуральске возбудили уголовное дело о покушении на убийство двух подростков
13:07 Свердловское Минприроды удалило новость об изъятии краснокнижных растений в ботанический сад ради застройки территорий
13:07 В Екатеринбурге состоится конференция для руководителей «Формула бизнеса»
12:39 Разбавленное растительными жирами и водой сливочное масло обнаружили в Свердловской области
11:36 В Сысерти проходит пикет против строительства мусорного полигона
11:20 Роспотребнадзор закрыл доставку роллов в Карпинске
10:44 После инцидента в нижнесергинской школе СК возбудил уголовное дело о халатности
10:13 Подростка из Нижних Серг, пнувшего сверстницу, выгонят из школы
09:25 Кикшеринговые компании в Екатеринбурге могут обязать убирать электросамокаты до первого снега
21:23 Два водителя травмировались сегодня на екатеринбургской улице
20:45 Накануне вечером грузовики столкнулись в Белоярском районе
20:13 В Курганской области свердловчанина осудили за контрабанду леса
19:56 Водно-зелёный городской каркас обсудят на форуме в Екатеринбурге
19:23 О семье ректора УрГАХУ вспоминают в Кыштыме
18:45 Чёртова дюжина пожаров за сутки вспыхивала на территории Свердловской области
17:35 32 протокола составили екатеринбургские силовики в результате миграционного рейда
16:44 Свердловское УГИБДД предупреждает о перекрытии Пермского тракта вблизи посёлка Ильята
16:15 Екатеринбуржцам рассказали о новых пунктах приёма вторсырья
16:04 Жители Асбеста недовольны забором вокруг нового парка
15:43 В свердловском МЧС напоминают о своей просьбе не ходить по льду
14:42 В Екатеринбурге восьмилетний мальчик, заступаясь за мать, дважды ударил отца ножом
14:09 Котельные энергоблоков Белоярской АЭС хотят перевести с мазутного топлива на газовое
13:20 Из-за оставленного в ветхом доме жителя Карпинска с инвалидностью глава СК поручил возбудить уголовное дело
13:08 Аналитики составили топ среди экосистем и операторов связи по цифровой безопасности
12:41 Екатеринбуржцы жалуются на водителей, занимающих трамвайные пути
Все новости Свердловской области
14:03 Во Владимирской области в деле о «депутатской ОПГ» и рабском труде появились новые эпизоды
17:16 Пользователи назвали главные преимущества покупок на онлайн-платформах
05:58 Врач назвала основные причины развития сахарного диабета
16:30 С июня новостройки в крупных городах России подешевели на 2%
19:02 Глава Дальнегорского округа обиделся на шутку Юрия Стоянова о коррупции
18:11 Генпрокурор России Краснов поручил проверить цены на молоко
17:29 Суд в Москве приговорил педиатра к 5,5 года по делу о фейках о ВС РФ
16:29 Госдума приняла закон о запрете пропаганды чайлдфри
16:12 В Абхазии вспыхнули беспорядки, протестующие перекрыли мосты
20:07 СМИ выгоняют Тома Хэнкса из США
17:40 В России почти на четверть вырос спрос на аренду автомобилей
12:45 В Самаре из-за низких зарплат массово уволились полицейские
16:29 Сотрудники компаний назвали главные инструменты для организации рабочего процесса
16:26 К задачам МВД хотят добавить сохранение традиционных ценностей
15:23 Полиция Амстердама сообщила о задержании более 60 участников беспорядков
14:51 Ксения Собчак выставит на Авито брендовые костюмы, часы и слона
18:38 В нескольких регионах РФ произошли жестокие убийства в семьях
17:23 Миллиард рублей выделяет Авито на «Великую Хватамбу»
18:30 Свердловская область выбыла из топ-5 регионов по производству яиц
16:16 В Калуге мужчина угрожал воспитательнице из-за игрушек «только для девочек»
15:44 В Татарстане фиксируют единичные заражения вирусом Коксаки, пишут СМИ
14:55 Мэр Находки извинился за чиновника после скандала с оскорблением школьника
12:28 Спикер Палаты представителей объявил Трампа избранным президентом США
12:04 Fox News: Трамп набирает 277 голосов выборщиков, обеспечивая себе победу
11:17 Вероятность победы Трампа на выборах возросла до 95%, считает NYT
10:56 Республиканцы получают контроль над Сенатом в США, пишут СМИ
Все новости России и мира
14:30 Автомобилистов предупреждают о закрытии движения возле свердловского посёлка Билимбай для грузовиков и автобусов
13:53 В Красноуральске возбудили уголовное дело о покушении на убийство двух подростков
13:07 Свердловское Минприроды удалило новость об изъятии краснокнижных растений в ботанический сад ради застройки территорий
13:07 В Екатеринбурге состоится конференция для руководителей «Формула бизнеса»
12:39 Разбавленное растительными жирами и водой сливочное масло обнаружили в Свердловской области
11:36 В Сысерти проходит пикет против строительства мусорного полигона
11:20 Роспотребнадзор закрыл доставку роллов в Карпинске
11:15 Ученые Пермского политеха разработали датчик для отслеживания состояния грунта под строительными объектами
11:13 Росреестр Прикамья разъясняет, как перераспределить доли в имуществе
10:44 После инцидента в нижнесергинской школе СК возбудил уголовное дело о халатности
10:13 Подростка из Нижних Серг, пнувшего сверстницу, выгонят из школы
09:25 Кикшеринговые компании в Екатеринбурге могут обязать убирать электросамокаты до первого снега
21:23 Два водителя травмировались сегодня на екатеринбургской улице
20:45 Накануне вечером грузовики столкнулись в Белоярском районе
20:13 В Курганской области свердловчанина осудили за контрабанду леса
19:56 Водно-зелёный городской каркас обсудят на форуме в Екатеринбурге
19:23 О семье ректора УрГАХУ вспоминают в Кыштыме
18:45 Чёртова дюжина пожаров за сутки вспыхивала на территории Свердловской области
17:35 32 протокола составили екатеринбургские силовики в результате миграционного рейда
16:44 Свердловское УГИБДД предупреждает о перекрытии Пермского тракта вблизи посёлка Ильята
16:15 Екатеринбуржцам рассказали о новых пунктах приёма вторсырья
16:04 Жители Асбеста недовольны забором вокруг нового парка
15:43 В свердловском МЧС напоминают о своей просьбе не ходить по льду
14:42 В Екатеринбурге восьмилетний мальчик, заступаясь за мать, дважды ударил отца ножом
14:09 Котельные энергоблоков Белоярской АЭС хотят перевести с мазутного топлива на газовое
13:20 Из-за оставленного в ветхом доме жителя Карпинска с инвалидностью глава СК поручил возбудить уголовное дело
Все новости
Работая с этим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookies. Статистика использования сайта отправляется в Google и Yandex. Политика конфиденциальности
OK