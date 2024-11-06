Возрастное ограничение 18+
Роспотребнадзор закрыл доставку роллов в Карпинске
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
Кучу нарушений обнаружили специалисты Роспотребнадзора в доставке роллов и готовой еды «Ешьте с нами» в Карпинске. В связи с этим работу доставки решили временно приостановить.
Среди нарушений несоблюдение технологических процессов, отсутствие производственного контроля и технологических карт; на продукты нет ни документов, ни маркировки; нарушены требования к системе водоотведения, отделке производственных помещений и сбору отходов. Кроме этого, продукты хранились с нарушениями, для сырой и готовой продукции использовались общее оборудование, инвентарь и посуда. Также специалисты не смогли найти никаких подтверждений тому, что сотрудники проходили медосмотр.
«Решением суда деятельность "Ешьте с нами" по материалам теротдела управления Роспотребнадзора приостановлена на 60 суток», – сообщили в телеграм-канале ведомства.
Среди нарушений несоблюдение технологических процессов, отсутствие производственного контроля и технологических карт; на продукты нет ни документов, ни маркировки; нарушены требования к системе водоотведения, отделке производственных помещений и сбору отходов. Кроме этого, продукты хранились с нарушениями, для сырой и готовой продукции использовались общее оборудование, инвентарь и посуда. Также специалисты не смогли найти никаких подтверждений тому, что сотрудники проходили медосмотр.
«Решением суда деятельность "Ешьте с нами" по материалам теротдела управления Роспотребнадзора приостановлена на 60 суток», – сообщили в телеграм-канале ведомства.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
Охранник продуктового магазина устроил самосуд над незаплатившим покупателем на Сортировке в Екатеринбурге
08 ноября 2024
08 ноября 2024
Свердловское МЧС предупреждает о сильном ветре 9 ноября
08 ноября 2024
08 ноября 2024