Чёртова дюжина пожаров за сутки вспыхивала на территории Свердловской области

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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За прошлые сутки на территории Свердловской области произошло 13 техногенных пожаров. Об этом говорит сводка областного Министерства чрезвычайных ситуаций.Согласно опубликованной свердловским МЧС сводке, только 4 из чёртовой дюжины пожаров за 13 ноября возникали в жилом секторе, а остальные пожарным пришлось тушить в промзоне. Наиболее хлопотным стал пожар в селе Черноусово. Там на улице Горной загорелись надворные постройки. И хоть общая площадь пожара составила всего 36 квадратных метров, работы огнеборцам он доставил на целый час с лишним. Как впоследствии определили дознаватели, пожар этот произошёл из-за неисправной проводки.Самым коротким вызовом за сутки для свердловских пожарных стала поездка в посёлок Лебяжье. Там на территории коллективного сада «Берёзка» горел садовый домик. С охватившим 20 квадратных метров огнём три специалиста справились всего за 6 минут.Ну, а самым неприятным стал пожар в городе Богданович. В нём пострадал человек — житель квартиры на третьем этаже одного из домов. И хоть площадь пожара составила всего-то 4 квадратных метра из-за особенностей места происшествия и других факторов у 16 огнеборцев ушло 40 минут на ликвидацию возгорания (возникшего из-за неосторожного обращения с огнём).