Автомобилистов предупреждают о закрытии движения возле свердловского посёлка Билимбай для грузовиков и автобусов





– сообщили в пресс-группе. «Ограничения введены до приведения данного участка автодороги в соответствие с действующими требованиями в области обеспечения безопасности дорожного движения»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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Свердловское управление ГИБДД предупреждает водителей о гололёде на трассе при выезде из посёлка Билимбай в сторону села Тарасково. В связи с этим движение в этом месте с 11.30 было закрыто.Данные меры распространяются только на грузовой и пассажирский транспорт.