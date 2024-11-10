Возрастное ограничение 18+
Автомобилистов предупреждают о закрытии движения возле свердловского посёлка Билимбай для грузовиков и автобусов
Фото: УГИБДД по Свердловской области
Свердловское управление ГИБДД предупреждает водителей о гололёде на трассе при выезде из посёлка Билимбай в сторону села Тарасково. В связи с этим движение в этом месте с 11.30 было закрыто.
Данные меры распространяются только на грузовой и пассажирский транспорт.
Данные меры распространяются только на грузовой и пассажирский транспорт.
«Ограничения введены до приведения данного участка автодороги в соответствие с действующими требованиями в области обеспечения безопасности дорожного движения»,
– сообщили в пресс-группе.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
В Свердловской области введены ограничения для пассажирского транспорта на дорогах из-за гололёда
10 ноября 2024
10 ноября 2024
Свердловское УГИБДД предупреждает о перекрытии Пермского тракта вблизи посёлка Ильята
14 ноября 2024
14 ноября 2024