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О семье ректора УрГАХУ вспоминают в Кыштыме

19.23 Четверг, 14 ноября 2024
Фото: телеграм-канал УрГАХУ / t.me/usaaa_ru
В Народном доме города Кыштым открылась выставка работ ныне действующего ректора Уральского архитектурно-художественного университета. Но не только с творчеством Александра Долгова можно познакомиться через её экспонаты. Рассказывает выставка и о других представителях семьи Долговых.

Само открытие выставки приурочено к 110-летию Леонида Долгова, человека, прожившего короткую, но выдающуюся жизнь. За свои 30 лет он успел оставить заметный след в педагогике, поучаствовать в важных для Кыштыма стройках и повоевать на фронтах борьбы с фашизмом. Одна из школ Кыштыма носит имя Леонида Долгова — её завучем он стал в 19 лет, а когда началось возведение нового учебного здания, руководил строительством. С началом войны Леонид Долгов ушёл на войну добровольцем и погиб в боях под Сталинградом.

Выставка в Кыштыме рассказывает и о других членах семьи Долговых. А творчество ныне действующего ректора УрГАХУ представлено на ней более, чем тремя десятками архитектурных его разработок. Среди них — воплотившиеся проекты часовни Святой Екатерины, госпиталь Верх-Исетского завода, а также решения по реставрации старинных уральских зданий.

Как сообщает телеграм-канал вуза, возглавляемого Долговым, выставка продлится до конца ноября. Представленные на ней работы останутся в Кыштыме — их передадут в местный Дом детского творчества.

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Антон Каптелов © Вечерние ведомости


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11:37 За убийство сожительницы поплатился годами жизни на свободе житель Заречного
11:06 Ликвидировать последствия снегопада в Свердловской области выехало около 300 спецмашин
10:31 В Асбесте вынесли приговор водителю, который пьяным насмерть сбил девочку с собачкой
10:06 В Нижнем Тагиле из-за оставленных матерью таблеток полуторагодовалая малышка попала в реанимацию
09:35 Пять человек погибли в ДТП на свердловской трассе вблизи Волчанска
22:37 Уничтоженный взрывом зенитный фонарь на крыше главного корпуса УрФУ хочет восстановить девелопер
21:22 Эксперт усомнился в законности решения свердловского Минприроды пересадить краснокнижные растения
20:49 Осуждённую по статье о госизмене екатеринбурженку с гражданством США могут готовить к обмену
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