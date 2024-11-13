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Свердловское Минприроды удалило новость об изъятии краснокнижных растений в ботанический сад ради застройки территорий
Скрины: mprso.midural.ru и vk.com
Свердловское министерство природных ресурсов и экологии удалило новость об изъятии краснокнижных растений в ботанический сад ради застройки территорий со своего сайта.
По адресу, где была размещена новость, сейчас находится сообщение «Элемент не найден». При этом та же новость на момент текущей публикации осталась на официальной странице министерства во ВКонтакте.
Напомним, в разговоре с корреспондентом Вечерних ведомостей эксперт в сфере природоохранного законодательства усмотрел признаки нарушения закона в действиях тех, кто выкапывал краснокнижные растения из их природной среды.
По адресу, где была размещена новость, сейчас находится сообщение «Элемент не найден». При этом та же новость на момент текущей публикации осталась на официальной странице министерства во ВКонтакте.
Напомним, в разговоре с корреспондентом Вечерних ведомостей эксперт в сфере природоохранного законодательства усмотрел признаки нарушения закона в действиях тех, кто выкапывал краснокнижные растения из их природной среды.
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