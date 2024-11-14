Возрастное ограничение 18+
В Екатеринбурге восьмилетний мальчик, заступаясь за мать, дважды ударил отца ножом
Фото: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
В Академическом районе Екатеринбурга восьмилетний мальчик едва не убил своего отца. Ребёнок испугался за мать и дважды вонзил в спину мужчины.
По данным Е1, отцу мальчика 64 года, а его матери – 40 лет. Раньше мужчина хорошо зарабатывал, но потом ушёл на пенсию и начинались проблемы с деньгами. Он стал много пить, а вечерами у них были скандалы. Родственники женщины, опасались, что он когда-нибудь убьет её и ребёнка, пишет издание.
Со слов одного из родственников, в тот день он вновь пришёл пьяным и начался очередной конфликт. В какой-то момент отец набросился на мать и схватил её за шею – ребёнок испугался и кинулся на отца с ножом. В итоге мужчину увезли в реанимацию. Сейчас его жизни уже ничего не угрожает, сообщает ресурс.
Известно, что сейчас мальчик очень сильно переживает из-за случившегося, а его мать намерена подавать на развод.
В СК инцидент не комментировали.
По данным Е1, отцу мальчика 64 года, а его матери – 40 лет. Раньше мужчина хорошо зарабатывал, но потом ушёл на пенсию и начинались проблемы с деньгами. Он стал много пить, а вечерами у них были скандалы. Родственники женщины, опасались, что он когда-нибудь убьет её и ребёнка, пишет издание.
Со слов одного из родственников, в тот день он вновь пришёл пьяным и начался очередной конфликт. В какой-то момент отец набросился на мать и схватил её за шею – ребёнок испугался и кинулся на отца с ножом. В итоге мужчину увезли в реанимацию. Сейчас его жизни уже ничего не угрожает, сообщает ресурс.
Известно, что сейчас мальчик очень сильно переживает из-за случившегося, а его мать намерена подавать на развод.
В СК инцидент не комментировали.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Поддержать редакцию