Ликвидировать последствия снегопада в Свердловской области выехало около 300 спецмашин





– сообщили в региональном ДИПе. «По данным управления автомобильных дорог области, на дорогах работали 187 комбинированных дорожных машин, 23 автомобиля с отвалом, 42 автогрейдера и 39 единиц прочей техники. Всего 291 единица техники»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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Минувший снегопад не оставил Свердловскую область без последствий, поэтому сегодня очищать региональные дороги от снега выехали около 300 единиц техники.Там также сообщили, ссылаясь на прогнозы синоптиков, что снегопады ещё продолжатся и что в некоторых районах уже отмечается изморозь, гололёд и метель.