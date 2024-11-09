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Ликвидировать последствия снегопада в Свердловской области выехало около 300 спецмашин

11.06 Четверг, 14 ноября 2024
Фото: Департамент информационной политики Свердловской области / све.рф
Минувший снегопад не оставил Свердловскую область без последствий, поэтому сегодня очищать региональные дороги от снега выехали около 300 единиц техники.

«По данным управления автомобильных дорог области, на дорогах работали 187 комбинированных дорожных машин, 23 автомобиля с отвалом, 42 автогрейдера и 39 единиц прочей техники. Всего 291 единица техники»,

– сообщили в региональном ДИПе.


Там также сообщили, ссылаясь на прогнозы синоптиков, что снегопады ещё продолжатся и что в некоторых районах уже отмечается изморозь, гололёд и метель.


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Юлия Медведева © Вечерние ведомости


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