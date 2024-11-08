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Аналитики составили топ среди экосистем и операторов связи по цифровой безопасности
Фото: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
Агентство J'son & Partners Consulting опубликовало своё ежегодное исследование цифровой безопасности сервисов, разработанных крупнейшими российскими экосистемами и операторами связи, и отметило интересные решения в борьбе с телефонным мошенничеством.
На сегодняшний день сервисы защиты от нежелательных и спам-звонков и SMS становятся базовыми. Их предлагают уже многие участники рынка, но аналитики выделили именно МТС за счёт наиболее разнообразного набора функциональности. Кроме того, только с января по сентябрь 2024 года в МТС заблокировали более 2,3 миллиарда нежелательных звонков, что на 30% больше, чем годом ранее. Это в среднем более 8 миллионов вызовов в сутки.
Также сейчас пользователи как никогда раньше нуждаются в защите от телефонного мошенничества и утечек данных. Согласно результатам опроса ВЦИОМ, проведённого в феврале 2024 года, 67% россиян за последние полгода-год сталкивались с телефонными и цифровыми мошенниками.
По его данным, в 39% случаях телефонные номера абонентов попадают в спам-рассылку после совершения дистанционных покупок, в 10% винят аптеки и учреждения, предоставляющие медицинские услуги.
Так, экосистема МТС запустила функцию «Безопасный звонок», которая использует голосовое предупреждение от искусственного интеллекта. Робот анализирует разговор и, когда понимает, что пользователь ведёт разговор с аферистом, предупреждает его во время звонка. Кроме того, пользователям приложения доступна функция оценки уровня цифровой безопасности. Если индикатор говорит зелёном цветом – всё в порядке, если красным — значит есть риск.
Аналитики также выделяют у МТС и Сбера функцию «уведомления об утечки данных», которая отслеживает данные абонента при их утечке в сеть и даёт рекомендации для предотвращения таких инцидентов. Ещё один уникальный подход к защите пользователей специалисты отметили в «Антифрод-рулетке» от Т-банка – это сервис, который перехватывает звонки мошенников в режиме реального времени.
«Как и в прошлом году, лидирующие позиции по количеству и разнообразию решений для цифровой безопасности абонентов продолжает удерживать МТС. Всего аналитики изучали и сравнивали функциональные возможности и комплексность сервисов цифровой безопасности 8 основных игроков рынка, включая Сбер, VK и Т-банк»,
– рассказали Вечерним ведомостям в пресс-службе экосистемы МТС.
На сегодняшний день сервисы защиты от нежелательных и спам-звонков и SMS становятся базовыми. Их предлагают уже многие участники рынка, но аналитики выделили именно МТС за счёт наиболее разнообразного набора функциональности. Кроме того, только с января по сентябрь 2024 года в МТС заблокировали более 2,3 миллиарда нежелательных звонков, что на 30% больше, чем годом ранее. Это в среднем более 8 миллионов вызовов в сутки.
Также сейчас пользователи как никогда раньше нуждаются в защите от телефонного мошенничества и утечек данных. Согласно результатам опроса ВЦИОМ, проведённого в феврале 2024 года, 67% россиян за последние полгода-год сталкивались с телефонными и цифровыми мошенниками.
«Телефонное и интернет-мошенничество – серьёзнейшая проблема нашего времени. Но не единственная. Навязчивая реклама, согласие на которую не давал абонент, и спам-звонки может быть и не наносят материального ущерба, но точно не доставляют радости людям»,
– подчеркнул директор МТС в Свердловской области Андрей Елизаров.
По его данным, в 39% случаях телефонные номера абонентов попадают в спам-рассылку после совершения дистанционных покупок, в 10% винят аптеки и учреждения, предоставляющие медицинские услуги.
Так, экосистема МТС запустила функцию «Безопасный звонок», которая использует голосовое предупреждение от искусственного интеллекта. Робот анализирует разговор и, когда понимает, что пользователь ведёт разговор с аферистом, предупреждает его во время звонка. Кроме того, пользователям приложения доступна функция оценки уровня цифровой безопасности. Если индикатор говорит зелёном цветом – всё в порядке, если красным — значит есть риск.
Аналитики также выделяют у МТС и Сбера функцию «уведомления об утечки данных», которая отслеживает данные абонента при их утечке в сеть и даёт рекомендации для предотвращения таких инцидентов. Ещё один уникальный подход к защите пользователей специалисты отметили в «Антифрод-рулетке» от Т-банка – это сервис, который перехватывает звонки мошенников в режиме реального времени.
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