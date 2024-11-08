Аналитики составили топ среди экосистем и операторов связи по цифровой безопасности

«Как и в прошлом году, лидирующие позиции по количеству и разнообразию решений для цифровой безопасности абонентов продолжает удерживать МТС. Всего аналитики изучали и сравнивали функциональные возможности и комплексность сервисов цифровой безопасности 8 основных игроков рынка, включая Сбер, VK и Т-банк»,

– подчеркнул директор МТС в Свердловской области Андрей Елизаров.

«Телефонное и интернет-мошенничество – серьёзнейшая проблема нашего времени. Но не единственная. Навязчивая реклама, согласие на которую не давал абонент, и спам-звонки может быть и не наносят материального ущерба, но точно не доставляют радости людям»,