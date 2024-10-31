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Вероятность победы Трампа на выборах возросла до 95%, считает NYT
Иллюстрация: Андрей Гоголев/Вечерние ведомости
Вероятность победы Трампа на выборах президента США возросла до 95%, считает The New York Times.
По прогнозу NBC News, Трамп набирает 246 голосов выборщиков, Харрис — 189.
Трамп лидирует во всех семи колеблющихся штатах, сообщает AP.
По информации СМИ, Трамп может вскоре обратиться к сторонникам в штабе в Палм-Бич. Харрис, как сообщается, сегодня выступать не планирует.
По прогнозу NBC News, Трамп набирает 246 голосов выборщиков, Харрис — 189.
Трамп лидирует во всех семи колеблющихся штатах, сообщает AP.
По информации СМИ, Трамп может вскоре обратиться к сторонникам в штабе в Палм-Бич. Харрис, как сообщается, сегодня выступать не планирует.
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