Вероятность победы Трампа на выборах возросла до 95%, считает NYT

Аля Трынова © Вечерние ведомости

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Вероятность победы Трампа на выборах президента США возросла до 95%, считает The New York Times.По прогнозу NBC News, Трамп набирает 246 голосов выборщиков, Харрис — 189.Трамп лидирует во всех семи колеблющихся штатах, сообщает AP.По информации СМИ, Трамп может вскоре обратиться к сторонникам в штабе в Палм-Бич. Харрис, как сообщается, сегодня выступать не планирует.