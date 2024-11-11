Возрастное ограничение 18+
Экс-депутата Свердловского заксобрания и директора главного выставочного центра Урала начали судить в Екатеринбурге
Фото: страница Игоря Данилова в соцсети ВК
Против экс-директора крупнейшего выставочного центра Урала и бывшего депутата заксобрания Свердловской области от «Справедливой России» всё-таки возбудили уголовное дело. Слухи об уголовном преследовании на тот момент директора АО «Уральский выставочный центр» (82% доли в этом АО владеет созданное властями Свердловской области АО «Корпорация развития Среднего Урала», оставшимися 18% — АО «Группа Синара») Игоря Данилова возникли ещё в мае 2023 года — когда в МВЦ «Екатеринбург-Экспо» (находится в управлении вышеупомянутой организации) прошли следственные действия, а сам Данилов внезапно ушёл в отставку со своего поста.
Тогда, в мае 2023 года, руководство МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО» опровергло связь визита силовиков с возможным уголовным делом против руководителя, а в следственных органах историю никак не прокомментировали. Сам Данилов прокомментировал свой уход так: «Вы знаете, что в отношении меня в последнее время появилось много негативных слухов, которые существенно дестабиллизируют работу коллектива. И от которых я по-человечески устал».
Осенью 2024 года же стало ясно, что уголовное дело против Данилова всё же возбуждено. И касается оно именно его действий на помту руководителя «Екатеринбург-Экспо». Карточка дела с обвинительным заключением по трём эпизодам двух статей УК: части 4 статьи 160 (присвоение или растрата, совершённые организованной группой либо в особо крупном размере) и части 1 статьи 285 УК (злоупотребление должностными полномочиями) изначально появилась в картотеке дел Октябрьского районного суда Екатеринбурга в начале октября, однако судья Ольга Панфилова направила его по подсудности в Ленинский суд города – по информации собеседника Вечерних ведомостей, это связано с тем, что суд определил верной территориальной подсудностью не место работы Данилова (МВЦ «Екатеринбург-Экспо» находится в Октябрьском районе Екатеринбурга), а место его жительства (зарегистрирован Данилов в жилом доме в Ленинском районе города).
Как стало известно во время заседания Ленинского райсуда, Игорь Данилов, будучи директором АО «Уральский выставочный центр» , использовал корпоративную карту юрлица для оплаты личных поездок. За это ему вменили статью 160 УК. Адвокат Дмитрий Корешников рассказал изданию 66.ru, что у Данилова действительно была банковская карта, привязанная к счёту компании, и он оплачивал с неё «представительские расходы» — гостиницы и перелёты.
Превышением должностных полномочий (285 УК) следствие сочло договор займа, который Данилов заключил с предприятием, чтобы вернуть долг. Однако, со слов адвоката, «Екатеринбург-Экспо» от этой ситуации не только не получил убытки, «а наоборот получило больше денег», поскольку Данилов вернул и сумму займа, и проценты сверху.
По вменённым статьям Игорю Данилову грозит до 10 лет лишения свободы. Однако под стражу экс-депутата, несмотря на имеющееся обвинение по тяжкой статье, помещать не стали.
Тогда, в мае 2023 года, руководство МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО» опровергло связь визита силовиков с возможным уголовным делом против руководителя, а в следственных органах историю никак не прокомментировали. Сам Данилов прокомментировал свой уход так: «Вы знаете, что в отношении меня в последнее время появилось много негативных слухов, которые существенно дестабиллизируют работу коллектива. И от которых я по-человечески устал».
Осенью 2024 года же стало ясно, что уголовное дело против Данилова всё же возбуждено. И касается оно именно его действий на помту руководителя «Екатеринбург-Экспо». Карточка дела с обвинительным заключением по трём эпизодам двух статей УК: части 4 статьи 160 (присвоение или растрата, совершённые организованной группой либо в особо крупном размере) и части 1 статьи 285 УК (злоупотребление должностными полномочиями) изначально появилась в картотеке дел Октябрьского районного суда Екатеринбурга в начале октября, однако судья Ольга Панфилова направила его по подсудности в Ленинский суд города – по информации собеседника Вечерних ведомостей, это связано с тем, что суд определил верной территориальной подсудностью не место работы Данилова (МВЦ «Екатеринбург-Экспо» находится в Октябрьском районе Екатеринбурга), а место его жительства (зарегистрирован Данилов в жилом доме в Ленинском районе города).
Как стало известно во время заседания Ленинского райсуда, Игорь Данилов, будучи директором АО «Уральский выставочный центр» , использовал корпоративную карту юрлица для оплаты личных поездок. За это ему вменили статью 160 УК. Адвокат Дмитрий Корешников рассказал изданию 66.ru, что у Данилова действительно была банковская карта, привязанная к счёту компании, и он оплачивал с неё «представительские расходы» — гостиницы и перелёты.
«Ему нужно было ездить в массу мест, встречаться с людьми. Не будет же он чеки с такси собирать. Он понимал, что часть расходов бухгалтерии объяснить не сможет, поэтому уведомил бухгалтера, что будет погашать долг самостоятельно. При растрате человек берёт и не возвращает. Мой подзащитный все деньги вернул»,
— заявил адвокат.
Превышением должностных полномочий (285 УК) следствие сочло договор займа, который Данилов заключил с предприятием, чтобы вернуть долг. Однако, со слов адвоката, «Екатеринбург-Экспо» от этой ситуации не только не получил убытки, «а наоборот получило больше денег», поскольку Данилов вернул и сумму займа, и проценты сверху.
На странице Игоря Данилов в ВК в качестве фона до сих пор установлена фотография МВЦ «Екатеринбург-Экспо» – несмотря на то что он уже не работает там полтора года
По вменённым статьям Игорю Данилову грозит до 10 лет лишения свободы. Однако под стражу экс-депутата, несмотря на имеющееся обвинение по тяжкой статье, помещать не стали.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
Сотрудники УГМК-Телеком поделилась опытом по внедрению ИТС на выставке «Дорога 2024» в Екатеринбург-ЭКСПО
05 ноября 2024
05 ноября 2024
Из-за сломавшихся светофоров Екатеринбург встал в пробки
06 ноября 2024
06 ноября 2024