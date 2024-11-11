Экс-депутата Свердловского заксобрания и директора главного выставочного центра Урала начали судить в Екатеринбурге

— заявил адвокат.

«Ему нужно было ездить в массу мест, встречаться с людьми. Не будет же он чеки с такси собирать. Он понимал, что часть расходов бухгалтерии объяснить не сможет, поэтому уведомил бухгалтера, что будет погашать долг самостоятельно. При растрате человек берёт и не возвращает. Мой подзащитный все деньги вернул»,