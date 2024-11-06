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Котельные энергоблоков Белоярской АЭС хотят перевести с мазутного топлива на газовое
Фото: Белоярская АЭС
В 2028 году на Белоярской атомной электростанции хотят перевести котельные, которые производят пар для энергоблоков, с мазутного топливо на газовое.
Как рассказали Вечерним ведомостям в пресс-службе станции, Белоярская АЭС вошла в инвестиционную программу капитальных вложений Росатома на строительство газопровода для котельных энергоблоков №3 и №4. В 2025 году атомная электростанция планирует заключить договоры на разработку проектной документации по строительству газопровода и модернизацию самих котельных. Ожидается, что само строительство начнётся уже в 2027 году, а работать на газовом топливе котельные станут в 2028 году.
Как рассказали Вечерним ведомостям в пресс-службе станции, Белоярская АЭС вошла в инвестиционную программу капитальных вложений Росатома на строительство газопровода для котельных энергоблоков №3 и №4. В 2025 году атомная электростанция планирует заключить договоры на разработку проектной документации по строительству газопровода и модернизацию самих котельных. Ожидается, что само строительство начнётся уже в 2027 году, а работать на газовом топливе котельные станут в 2028 году.
«Сегодня атомная станция практически не оказывает влияния на окружающую среду. Одним из немногих источников остаются газы, получаемые в результате сжигания топлива в котельных. Текущие объёмы за последние пять лет в среднем были в три раза ниже установленных природоохранными органами лимитов. Теперь финансирование "Росатома" позволит сделать атомную станцию более экологичной. Благодаря модернизации, количество выбросов снизится ещё на треть»,
– отметили на АЭС.
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