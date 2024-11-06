Котельные энергоблоков Белоярской АЭС хотят перевести с мазутного топлива на газовое

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Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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В 2028 году на Белоярской атомной электростанции хотят перевести котельные, которые производят пар для энергоблоков, с мазутного топливо на газовое.Как рассказали Вечерним ведомостям в пресс-службе станции, Белоярская АЭС вошла в инвестиционную программу капитальных вложений Росатома на строительство газопровода для котельных энергоблоков №3 и №4. В 2025 году атомная электростанция планирует заключить договоры на разработку проектной документации по строительству газопровода и модернизацию самих котельных. Ожидается, что само строительство начнётся уже в 2027 году, а работать на газовом топливе котельные станут в 2028 году.