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Свердловское УГИБДД предупреждает о перекрытии Пермского тракта вблизи посёлка Ильята
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В свердловском управлении ГИБДД предупреждают автомобилистов о том, что на 201 километре трассы «Пермь – Екатеринбург», в районе поворота к посёлку Ильята, сегодня вечером будут проводить монтаж надземного пешеходного перехода.
Ожидается, что установка перехода займёт примерно 40 минут. Приступить к монтажу модульного пешеходного перехода планируют в 23.00. В Уралуправтодоре предлагают объезжать перекрытие через село Афанасьевское.
[quote]«Призываем водителей планировать маршруты с учетом указанной информации и соблюдать требования дорожной безопасности»,
Ожидается, что установка перехода займёт примерно 40 минут. Приступить к монтажу модульного пешеходного перехода планируют в 23.00. В Уралуправтодоре предлагают объезжать перекрытие через село Афанасьевское.
[quote]«Призываем водителей планировать маршруты с учетом указанной информации и соблюдать требования дорожной безопасности»,
– сказали в УГИБДД. [/quote]
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