Свердловское УГИБДД предупреждает о перекрытии Пермского тракта вблизи посёлка Ильята

– сказали в УГИБДД. [

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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В свердловском управлении ГИБДД предупреждают автомобилистов о том, что на 201 километре трассы «Пермь – Екатеринбург», в районе поворота к посёлку Ильята, сегодня вечером будут проводить монтаж надземного пешеходного перехода.Ожидается, что установка перехода займёт примерно 40 минут. Приступить к монтажу модульного пешеходного перехода планируют в 23.00. В Уралуправтодоре предлагают объезжать перекрытие через село Афанасьевское.[quote]«Призываем водителей планировать маршруты с учетом указанной информации и соблюдать требования дорожной безопасности»,/quote]