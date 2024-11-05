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В Академическом районе Екатеринбурга заметили играющих на льду детей
Фото: «Мичуринский Широкая речка Екатеринбург» / Телеграм
В Екатеринбурге жители Академического района заметили детей, вышедших на едва окрепший на небольшой речушке лёд.
Фотографию юных «экстремалов» опубликовали в телеграм-канале «Мичуринский Широкая речка Екатеринбург». Очевидцы призывали родителей школьников провести беседу.
В областном управлении МЧС тоже не смогли пройти мимо этой новости и напомнили, что лёд всё ещё очень тонкий.
Фотографию юных «экстремалов» опубликовали в телеграм-канале «Мичуринский Широкая речка Екатеринбург». Очевидцы призывали родителей школьников провести беседу.
В областном управлении МЧС тоже не смогли пройти мимо этой новости и напомнили, что лёд всё ещё очень тонкий.
«При провале человеку достаточно 5 минут, чтобы наступил летальный исход. Жители и гости региона, не выходите на тонкий лёд, проведите беседы со своими детьми об опасности прогулок по льду»,
– сказали спасатели.
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