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Республиканцы получают контроль над Сенатом в США, пишут СМИ

10.56 Среда, 6 ноября 2024
Фото: Вечерние ведомости
Республиканская партия получает 51 место в Сенате, пишут СМИ.

По данным Reuters, у демократов пока 42 места в Сенате.

В выборах в Палату представителей республиканцы получают 177 мест, у демократов 143.

Пока ни одна партия не набрала необходимых 218 мест для контроля над нижней палатой Конгресса.

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Аля Трынова © Вечерние ведомости


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