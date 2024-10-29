Республиканцы получают контроль над Сенатом в США, пишут СМИ

Аля Трынова © Вечерние ведомости

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Республиканская партия получает 51 место в Сенате, пишут СМИ.По данным Reuters, у демократов пока 42 места в Сенате.В выборах в Палату представителей республиканцы получают 177 мест, у демократов 143.Пока ни одна партия не набрала необходимых 218 мест для контроля над нижней палатой Конгресса.