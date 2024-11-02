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Гладков: дрон атаковал многоквартирный дом в Белгороде
Фото: телеграм-канал Вячеслава Гладкова
Дрон атаковал многоквартирный дом в Белгороде, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
По предварительной информации, пострадал один мирный житель.
«Бригада скорой помощи доставляет мужчину с минно-взрывной травмой и осколочным ранением ноги в городскую больницу №2 г. Белгорода», — пишет Гладков.
По его данным, в результате удара в доме загорелись три квартиры.
«Пожарные расчёты занимаются ликвидацией очагов возгорания. Информация о последствиях атаки уточняется. Все оперативные службы работают на месте», — добавил глава региона.
По предварительной информации, пострадал один мирный житель.
«Бригада скорой помощи доставляет мужчину с минно-взрывной травмой и осколочным ранением ноги в городскую больницу №2 г. Белгорода», — пишет Гладков.
По его данным, в результате удара в доме загорелись три квартиры.
«Пожарные расчёты занимаются ликвидацией очагов возгорания. Информация о последствиях атаки уточняется. Все оперативные службы работают на месте», — добавил глава региона.
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