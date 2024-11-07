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В свердловском МЧС напоминают о своей просьбе не ходить по льду
Фото: МЧС Свердловской области
Сотрудники свердловского управления МЧС продолжают напоминать об опасности тонкого льда и снова просят уральцев не ходить по льду.
Они напоминают, что безопасная толщина льда только для одного человека начинается от 10 сантиметров, и просят говорить на эту тему с детьми.
Ранее спасатели рассказывали, что человек достаточно 5 минут в холодной воде, чтобы наступил летальных исход.
«Свердловские специалисты чрезвычайного ведомства продолжают проводить профилактические рейды у водоёмов региона. Сейчас выход на лёд опасен, о чем и говорят наши сотрудники гражданам»,
– говорят спасатели.
Они напоминают, что безопасная толщина льда только для одного человека начинается от 10 сантиметров, и просят говорить на эту тему с детьми.
Ранее спасатели рассказывали, что человек достаточно 5 минут в холодной воде, чтобы наступил летальных исход.
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