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СК возбудил уголовное дело против неустановленных лиц-руководителей известного девелопера в Екатеринбурге

Следствие считает, что застройщик обманул мэрию и МУГИСО

23.12 Понедельник, 11 ноября 2024
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
О возбуждении уголовного дела в отношении неустановленных лиц одной из структур застройщика «Астон» сообщило информагентство ЕАН.

Дело было возбуждено ещё 2 сентября 2024 года по статье о мошенничестве в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 УК) и касается скандальной стройки во дворах на улице Советской в Екатеринбурге. Ранее на эту «точечную» застройку жаловались жители нескольких соседних домов в Пионерском микрорайоне, шокированные тем, что вместо обещанного и практически достроенного двухэтажного спортцентра на этом месте начали возводить жилую 32-этажку под названием ЖК «Астон. История».

Суть преступления, согласно постановлению, сводится к тому, что застройщик «Астон. История» незаконно получил участок в собственность — в обход процедуры торгов.

«В период с 10.07.2019 по 23.04.2024 неустановленное лицо из числа руководителей ООО «СЗ "Астон. История"», действуя умышленно, путём обмана, введя в заблуждение сотрудников МУГИСО, незаконно заключило договор купли-продажи земельного участка»,

— говорится в постановлении, публикуемом ЕАН.


Сначала застройщик «Астон. История» заключил с гаражно-строительным кооперативом «Пионер» сделку, по которой ГСК «Пионер» уступал ему права аренды участка у МУГИСО, затем «Астон. История» выкупил у МУГИСО участок за 15% от кадастровой стоимости (что допускается с 2015 года — соответствующее постановление подписал тогдашний глава свердловского правительства Денис Паслер), и в конечном счёте, в апреле 2024 года, «Астон. История» получил у мэрии Екатеринбурга разрешение на строительство.

По версии следствия, чиновники МУГИСО и мэрии в совершении незаконных сделок невиновны, а виновно в них неустановленное лицо из числа руководителей застройщика «Астон. История», вводившее чиновников в заблуждение.


Фрагмент постановления о возбуждении дела, опубликованного ЕАН


Отметим, что, согласно выписке из ЕГРЮЛ, у ООО « СЗ "Астон. История"» нет директора — управляющей организацией с момента учреждения фирмы является другое ООО «Астон. Екатеринбург». С июня 2019 года директором ООО «Астон. Екатеринбург» был президент «Гильдии строителей Урала» и экс-глава Орджоникидзевского района Екатеринбурга Вячеслав Трапезников. С 31 октября он покинул этот пост. Как сегодня стало известно благодаря публикации ЕАН, произошло это спустя два месяца после возбуждения уголовного дела, потенциальным фигурантом которого может стать сам Трапезников.

Ранее Вечерние ведомости писали о том, как проходит суд по иску прокуратуры к застройщику.

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Владислав Постников © Вечерние ведомости


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