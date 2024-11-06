Екатеринбуржцам рассказали о новых пунктах приёма вторсырья





– рассказали в пресс-службе компании. «Мы заключили соглашение об обслуживании пунктов сбора вторсырья проектов "Умная Переработка" и "Немузеймусора". Теперь, кроме станции возле ТРЦ "Мега", на основании заключенного соглашения, добавлены на обслуживание регоператором ещё восемь пунктов сбора в разных районах»,

ЖК «Клевер парк»

ЖК «Мечта»

ЖК «Светлый»

ЖК «Татлин»

Шарташский лесной парк

ЖК «Университетский»

Парк Маяковского

Школа № 208

Инфографика: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

Региональный оператор по обращению с твёрдыми коммунальными отходами ЕМУП «Спецавтобаза» сообщили Вечерним ведомостям об обслуживании ещё восьми пунктов приёма мусора в Екатеринбурге. Рассказываем, где их можно найти.Ранее возле ТРЦ «Мега» стало возможно сдать мелкую бытовую технику, металл, одежду, бумагу, стекло и пластик. Так как собранное сырьё не требует дополнительной сортировки, его напрямую отправляют переработчикам.Найти новые пункты приёма вторсырья можно по следующим адресам:1.(ул. Ткачей, 13).2.(ул. Куйбышева, 21).3.(мкр. Светлый, 5).4.(ул. Готвальда, 24/4).5.(Большой Шарташский карьер, 8).6.(ул. Комсомольская, 78).7.8.(ул. Гражданская, 4).