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Екатеринбуржцам рассказали о новых пунктах приёма вторсырья

16.15 Четверг, 14 ноября 2024
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Региональный оператор по обращению с твёрдыми коммунальными отходами ЕМУП «Спецавтобаза» сообщили Вечерним ведомостям об обслуживании ещё восьми пунктов приёма мусора в Екатеринбурге. Рассказываем, где их можно найти.

«Мы заключили соглашение об обслуживании пунктов сбора вторсырья проектов "Умная Переработка" и "Немузеймусора". Теперь, кроме станции возле ТРЦ "Мега", на основании заключенного соглашения, добавлены на обслуживание регоператором ещё восемь пунктов сбора в разных районах»,

– рассказали в пресс-службе компании.


Ранее возле ТРЦ «Мега» стало возможно сдать мелкую бытовую технику, металл, одежду, бумагу, стекло и пластик. Так как собранное сырьё не требует дополнительной сортировки, его напрямую отправляют переработчикам.

Найти новые пункты приёма вторсырья можно по следующим адресам:

1. ЖК «Клевер парк» (ул. Ткачей, 13). Принимаемые фракции: ПЭТ, макулатура, алюминий, разные виды стекла.
2. ЖК «Мечта» (ул. Куйбышева, 21). Принимаемые фракции: ПЭТ, макулатура, алюминий, разные виды стекла.
3. ЖК «Светлый» (мкр. Светлый, 5). Принимаемые фракции: ПЭТ, ПДН пластик, полипропилен, мягкий и твердый пластик, макулатура, металл, стекло.
4. ЖК «Татлин» (ул. Готвальда, 24/4). Принимаемые фракции: ПЭТ, мягкий и твердый пластик, макулатура, металл, цветное стекло.
5. Шарташский лесной парк (Большой Шарташский карьер, 8). Принимаемые фракции: ПЭТ, полипропилен, мягкий и твердый пластик, макулатура, металл, стекло прозрачное и цветное.
6. ЖК «Университетский» (ул. Комсомольская, 78). Принимаемые фракции: ПЭТ, полипропилен, мягкий и твердый пластик, макулатура, металл, стекло.
7. Парк Маяковского. Принимаемые фракции: ПЭТ, твердый и мягкий пластик, железо, картон и бумага, ветошь.
8. Школа № 208 (ул. Гражданская, 4). Принимаемые фракции: ПЭТ, твердый и мягкий пластик, железо, картон и бумага, ветошь.


Инфографика: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости


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Юлия Медведева © Вечерние ведомости


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15:43 В свердловском МЧС напоминают о своей просьбе не ходить по льду
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11:37 За убийство сожительницы поплатился годами жизни на свободе житель Заречного
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10:31 В Асбесте вынесли приговор водителю, который пьяным насмерть сбил девочку с собачкой
10:06 В Нижнем Тагиле из-за оставленных матерью таблеток полуторагодовалая малышка попала в реанимацию
09:35 Пять человек погибли в ДТП на свердловской трассе вблизи Волчанска
22:37 Уничтоженный взрывом зенитный фонарь на крыше главного корпуса УрФУ хочет восстановить девелопер
21:22 Эксперт усомнился в законности решения свердловского Минприроды пересадить краснокнижные растения
20:49 Осуждённую по статье о госизмене екатеринбурженку с гражданством США могут готовить к обмену
19:53 Дюжина пожаров не дала свердловским пожарным покоя
19:28 На сутки сдвигается открытие объезда на Тюменском тракте под Богдановичем
19:04 За сломанный «Финист» накажут свердловского перевозчика
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