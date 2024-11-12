Из-за оставленного в ветхом доме жителя Карпинска с инвалидностью глава СК поручил возбудить уголовное дело





– говорится в сообщении Следкома. «В социальных сетях сообщается, что житель Карпинска, являющийся инвалидом, вынужден проживать в доме, в котором нет надлежащих условий для проживания и отсутствуют необходимые коммуникации»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело из-за оставленного в ветхом доме, 1930 года постройки, жителя Карпинска, живущего с инвалидностью.Проверку на халатность (ст. 293 УК РФ) уже проводят свердловские следователи.