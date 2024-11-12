Возрастное ограничение 18+

Из-за оставленного в ветхом доме жителя Карпинска с инвалидностью глава СК поручил возбудить уголовное дело

13.20 Четверг, 14 ноября 2024
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело из-за оставленного в ветхом доме, 1930 года постройки, жителя Карпинска, живущего с инвалидностью.

«В социальных сетях сообщается, что житель Карпинска, являющийся инвалидом, вынужден проживать в доме, в котором нет надлежащих условий для проживания и отсутствуют необходимые коммуникации»,

– говорится в сообщении Следкома.


Проверку на халатность (ст. 293 УК РФ) уже проводят свердловские следователи.

Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Юлия Медведева © Вечерние ведомости


Поддержать редакцию

Похожие материалы
Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после инцидента в свердловской школе, где учащийся пнул сверстницу
12 ноября 2024
СК проверяет случай избиения посетителя охранником магазина в Екатеринбурге
10 ноября 2024
Уголовное дело иностранца, расправившегося со своей бывшей женой-екатеринбурженкой, передали в суд
13 ноября 2024
Житель Камышлова будет отвечать перед судом за преступление в 2006 году
07 ноября 2024

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

«У нас нет задачи накормить всех». Глава департамента потребительского рынка о реформе НТО в Екатеринбурге

Об изменившемся регулировании, статусе общепита в НТО, сносе остановок и многом другом — в интервью профильного чиновника
Новости дня
  • Свердловская область
  • Россия и мир
  • Все новости
13:20 Из-за оставленного в ветхом доме жителя Карпинска с инвалидностью глава СК поручил возбудить уголовное дело
13:08 Аналитики составили топ среди экосистем и операторов связи по цифровой безопасности
12:41 Екатеринбуржцы жалуются на водителей, занимающих трамвайные пути
11:37 За убийство сожительницы поплатился годами жизни на свободе житель Заречного
11:06 Ликвидировать последствия снегопада в Свердловской области выехало около 300 спецмашин
10:31 В Асбесте вынесли приговор водителю, который пьяным насмерть сбил девочку с собачкой
10:06 В Нижнем Тагиле из-за оставленных матерью таблеток полуторагодовалая малышка попала в реанимацию
09:35 Пять человек погибли в ДТП на свердловской трассе вблизи Волчанска
22:37 Уничтоженный взрывом зенитный фонарь на крыше главного корпуса УрФУ хочет восстановить девелопер
21:22 Эксперт усомнился в законности решения свердловского Минприроды пересадить краснокнижные растения
20:49 Осуждённую по статье о госизмене екатеринбурженку с гражданством США могут готовить к обмену
19:53 Дюжина пожаров не дала свердловским пожарным покоя
19:28 На сутки сдвигается открытие объезда на Тюменском тракте под Богдановичем
19:04 За сломанный «Финист» накажут свердловского перевозчика
18:44 Небольшой снег обещают в Екатеринбурге и в Свердловской области
18:41 Угонщика велосипеда отловили в Каменске-Уральском
17:28 Ради зимнего полумарафона «Европа-Азия» в центре Екатеринбурга перекроют дороги
16:59 Катание на привязанном к снегоходу тюбинге закончилось поездкой в больницу
16:05 Краснокнижные растения из Берёзовой рощи и Малой Здохни выкопали ради застройки этих объектов
15:44 Почти половина екатеринбуржцев призналась, что на последнюю покупку их подтолкнула интернет-реклама
15:12 На Серовском тракте опять в кювет «улетел» грузовик
14:33 Риэлтору из Екатеринбурга, обманувшей десять человек, смягчили приговор
13:28 120 килограмм детской одеждой обнаружили кольцовские таможенники в багаже туристов из Стамбула
12:40 Уголовное дело иностранца, расправившегося со своей бывшей женой-екатеринбурженкой, передали в суд
12:09 ФСБ отчиталась о предотвращении теракта в Нижнем Тагиле
12:00 В летевшем из Вьетнама в Екатеринбург самолёте скончался пожилой пассажир
Все новости Свердловской области
05:58 Врач назвала основные причины развития сахарного диабета
16:30 С июня новостройки в крупных городах России подешевели на 2%
19:02 Глава Дальнегорского округа обиделся на шутку Юрия Стоянова о коррупции
18:11 Генпрокурор России Краснов поручил проверить цены на молоко
17:29 Суд в Москве приговорил педиатра к 5,5 года по делу о фейках о ВС РФ
16:29 Госдума приняла закон о запрете пропаганды чайлдфри
16:12 В Абхазии вспыхнули беспорядки, протестующие перекрыли мосты
20:07 СМИ выгоняют Тома Хэнкса из США
17:40 В России почти на четверть вырос спрос на аренду автомобилей
12:45 В Самаре из-за низких зарплат массово уволились полицейские
16:29 Сотрудники компаний назвали главные инструменты для организации рабочего процесса
16:26 К задачам МВД хотят добавить сохранение традиционных ценностей
15:23 Полиция Амстердама сообщила о задержании более 60 участников беспорядков
14:51 Ксения Собчак выставит на Авито брендовые костюмы, часы и слона
18:38 В нескольких регионах РФ произошли жестокие убийства в семьях
17:23 Миллиард рублей выделяет Авито на «Великую Хватамбу»
18:30 Свердловская область выбыла из топ-5 регионов по производству яиц
16:16 В Калуге мужчина угрожал воспитательнице из-за игрушек «только для девочек»
15:44 В Татарстане фиксируют единичные заражения вирусом Коксаки, пишут СМИ
14:55 Мэр Находки извинился за чиновника после скандала с оскорблением школьника
12:28 Спикер Палаты представителей объявил Трампа избранным президентом США
12:04 Fox News: Трамп набирает 277 голосов выборщиков, обеспечивая себе победу
11:17 Вероятность победы Трампа на выборах возросла до 95%, считает NYT
10:56 Республиканцы получают контроль над Сенатом в США, пишут СМИ
18:02 Гладков: дрон атаковал многоквартирный дом в Белгороде
17:40 Экс-мэр Сургута Андрей Филатов заключен под стражу
Все новости России и мира
13:20 Из-за оставленного в ветхом доме жителя Карпинска с инвалидностью глава СК поручил возбудить уголовное дело
13:08 Аналитики составили топ среди экосистем и операторов связи по цифровой безопасности
12:41 Екатеринбуржцы жалуются на водителей, занимающих трамвайные пути
11:37 За убийство сожительницы поплатился годами жизни на свободе житель Заречного
11:06 Ликвидировать последствия снегопада в Свердловской области выехало около 300 спецмашин
10:31 В Асбесте вынесли приговор водителю, который пьяным насмерть сбил девочку с собачкой
10:06 В Нижнем Тагиле из-за оставленных матерью таблеток полуторагодовалая малышка попала в реанимацию
09:35 Пять человек погибли в ДТП на свердловской трассе вблизи Волчанска
22:37 Уничтоженный взрывом зенитный фонарь на крыше главного корпуса УрФУ хочет восстановить девелопер
21:22 Эксперт усомнился в законности решения свердловского Минприроды пересадить краснокнижные растения
20:49 Осуждённую по статье о госизмене екатеринбурженку с гражданством США могут готовить к обмену
19:53 Дюжина пожаров не дала свердловским пожарным покоя
19:28 На сутки сдвигается открытие объезда на Тюменском тракте под Богдановичем
19:04 За сломанный «Финист» накажут свердловского перевозчика
18:44 Небольшой снег обещают в Екатеринбурге и в Свердловской области
18:41 Угонщика велосипеда отловили в Каменске-Уральском
17:28 Ради зимнего полумарафона «Европа-Азия» в центре Екатеринбурга перекроют дороги
16:59 Катание на привязанном к снегоходу тюбинге закончилось поездкой в больницу
16:05 Краснокнижные растения из Берёзовой рощи и Малой Здохни выкопали ради застройки этих объектов
15:44 Почти половина екатеринбуржцев призналась, что на последнюю покупку их подтолкнула интернет-реклама
15:12 На Серовском тракте опять в кювет «улетел» грузовик
14:33 Риэлтору из Екатеринбурга, обманувшей десять человек, смягчили приговор
14:31 Росреестр Прикамья разъясняет, кто и когда может получить в собственность земельный участок бесплатно
14:05 Валерий Сухих: Традиции – это связующая нить поколений, которая укрепляет семейные связи
13:28 120 килограмм детской одеждой обнаружили кольцовские таможенники в багаже туристов из Стамбула
12:40 Уголовное дело иностранца, расправившегося со своей бывшей женой-екатеринбурженкой, передали в суд
Все новости
Работая с этим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookies. Статистика использования сайта отправляется в Google и Yandex. Политика конфиденциальности
OK