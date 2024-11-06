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Жители Асбеста недовольны забором вокруг нового парка
Фото: «PRO АСБЕСТ» / ВКонтакте
У жителей Асбеста возникли вопросы к проектировке нового парка. Дело в том, что, закрыв парк заборов, осталось всего два выхода из парка, оба из которых ведут на проезжую часть.
Он также подчеркивает, что тротуары там есть, но проход к ним закрыт забором.
«Были там вчера, много людей приезжают на машинах и встают на стоянку возле Кировского, идут по тротуару, а дальше вынуждены обходить забор по проезжей части. В том числе и дети. Если ребёнок выбежит в тёмной куртке на дорогу, то его никто не заметит, там даже нет нормального освещения»,
– пишет местный житель в сообществе «PRO АСБЕСТ».
Он также подчеркивает, что тротуары там есть, но проход к ним закрыт забором.
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