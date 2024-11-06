Жители Асбеста недовольны забором вокруг нового парка





пишет местный житель в сообществе «PRO АСБЕСТ». «Были там вчера, много людей приезжают на машинах и встают на стоянку возле Кировского, идут по тротуару, а дальше вынуждены обходить забор по проезжей части. В том числе и дети. Если ребёнок выбежит в тёмной куртке на дорогу, то его никто не заметит, там даже нет нормального освещения»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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У жителей Асбеста возникли вопросы к проектировке нового парка. Дело в том, что, закрыв парк заборов, осталось всего два выхода из парка, оба из которых ведут на проезжую часть.Он также подчеркивает, что тротуары там есть, но проход к ним закрыт забором.