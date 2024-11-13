За убийство сожительницы поплатился годами жизни на свободе житель Заречного

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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Белоярский районный суд отправил в колонию 44-летнего жителю Заречного, который 16 марта 2024 года из ревности зарезал свою сожительницу. Трагедия разыгралась на глазах у её восьмилетнего ребёнка.Как рассказали Вечерним ведомостям в прокуратуре Свердловской области, всё началось с распития алкогольных напитков. Во время «семейного» застолья сожители не сошлись во мнении. В итоге женщина ушла спать в комнату к сыну, а её сожитель остался обдумывать всё сказанное дамой во время их ссоры. Надо сказать, что ни к чему хорошему его мыслительные процессы после алкоголя, да ещё и на ночь глядя, не привели. Через некоторое время он пришёл в комнату к своей сожительнице, сел на неё и, схватившись руками за шею, стал душить её.Женщине удалось дать отпор, но после этого мужчина взял на кухне нож и, вернувшись, кинулся на неё. Восьмилетний ребёнок в этот момент выбежал в подъезд и стал звать соседей, которые вызвали полицию. Однако за это время ныне осуждённый успел нанести даме не менее 17 ударов ножом в шею.Суд признал его виновным в убийстве (ч. 1 ст. 105 УК РФ) и отправил на 8 лет в исправительную колонию строгого режима. Также он должен выплатить 800 тысяч рублей в пользу ребёнка погибшей.