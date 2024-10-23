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Ройзман* прокомментировал ситуацию в Коркино, где после убийства таксистки вспыхнули волнения
Фото: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
Евгений Ройзман* считает, что в ситуации в Коркино власти должны были быстрее реагировать на случившееся, чтобы избежать погромов. Такое мнение он высказал в разговоре с Вечерними ведомостями.
Бывший мэр некогда сам устраивал рейды в цыганский посёлок Екатеринбурга для пресечения наркоторговли.
По словам Ройзмана*, он сам сталкивался с тем, что жители цыганских посёлков открывали стрельбу.
Ройзман* вспомнил случай цыгана Червони, когда тот открыл огонь из карабина (Червоня Бардинов — сын наркоторговки Мамы Розы, который в 2000 году начал стрелять из окон по ОМОНовцам, но в итоге отделался административным арестом сроком на 1 сутки по статье о мелком хулиганстве, объяснив, что «был сильно запуган, не узнал милиционеров в штатском и пытался защищаться» — прим. ред.).
К слову, телеграм-канал Mash узнал, что губернатор Челябинской области Алексей Текслер во время беспорядков в пригороде Челябинска уехал в отпуск в ОАЭ.
*Внесён Минюстом РФ в реестр иноагентов
Когда происходит что-то подобное, власть не имеет права молчать ни одной секунды. Это самое главное. Они были обязаны сразу выйти в паблик, успокоить всех, пообещать, что будет расследование и строгое наказание виновных. Как только власть делает промедление, случается такое. Потому что если власть не решает проблемы, то люди начинают решать их сами так, как видят возможным,
— сказал Ройзман*
Бывший мэр некогда сам устраивал рейды в цыганский посёлок Екатеринбурга для пресечения наркоторговли.
А ещё я скажу, что вся эта скопившаяся ненависть — она растекается по горизонтали. Её же наверх не пускают. Когда у людей нет возможностей выплеснуть негодование на выборах, вся эта злость выливается на соседей,
— продолжает экс-глава Екатеринбурга
По словам Ройзмана*, он сам сталкивался с тем, что жители цыганских посёлков открывали стрельбу.
Они все имеют ружья, и они сразу начинают стрелять, как только видят напряжение у своего дома.
Ройзман* вспомнил случай цыгана Червони, когда тот открыл огонь из карабина (Червоня Бардинов — сын наркоторговки Мамы Розы, который в 2000 году начал стрелять из окон по ОМОНовцам, но в итоге отделался административным арестом сроком на 1 сутки по статье о мелком хулиганстве, объяснив, что «был сильно запуган, не узнал милиционеров в штатском и пытался защищаться» — прим. ред.).
К слову, телеграм-канал Mash узнал, что губернатор Челябинской области Алексей Текслер во время беспорядков в пригороде Челябинска уехал в отпуск в ОАЭ.
*Внесён Минюстом РФ в реестр иноагентов
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