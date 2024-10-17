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С начала года в Свердловской области обнаружили 70 фальшивых банкнот
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
С начала 2024 года в Свердловской области обнаружили 70 фальшивых купюр разным номиналом. Это на две банкноты больше, чем было выявлено за первые девять месяцев прошлого года.
Из них 37 номиналом в 5000 рублей, 26 – по 1000 рублей, 4 – по 2000 рублей, 2 – по 100 рублей, 1 – 50 рублей, сообщают в пресс-службе Уральского ГУ Банка РФ.
По словам эксперта Уральского ГУ Банка России Наталья Завьялова, риск встретить фальшивые деньги возрастает при оплате на рынках или на небольших заправках, где, как правило, нет приборов для подлинности банкнот.
Из них 37 номиналом в 5000 рублей, 26 – по 1000 рублей, 4 – по 2000 рублей, 2 – по 100 рублей, 1 – 50 рублей, сообщают в пресс-службе Уральского ГУ Банка РФ.
По словам эксперта Уральского ГУ Банка России Наталья Завьялова, риск встретить фальшивые деньги возрастает при оплате на рынках или на небольших заправках, где, как правило, нет приборов для подлинности банкнот.
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