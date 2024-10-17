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С начала года в Свердловской области обнаружили 70 фальшивых банкнот

15.58 Пятница, 25 октября 2024
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
С начала 2024 года в Свердловской области обнаружили 70 фальшивых купюр разным номиналом. Это на две банкноты больше, чем было выявлено за первые девять месяцев прошлого года.

Из них 37 номиналом в 5000 рублей, 26 – по 1000 рублей, 4 – по 2000 рублей, 2 – по 100 рублей, 1 – 50 рублей, сообщают в пресс-службе Уральского ГУ Банка РФ.

По словам эксперта Уральского ГУ Банка России Наталья Завьялова, риск встретить фальшивые деньги возрастает при оплате на рынках или на небольших заправках, где, как правило, нет приборов для подлинности банкнот.

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Юлия Медведева © Вечерние ведомости


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15:58 С начала года в Свердловской области обнаружили 70 фальшивых банкнот
15:17 В свердловских МВД и СК подтвердили информацию о задержании подозреваемых в преступлении тридцатилетней давности
14:28 В Екатеринбурге составили протоколы на шестерых студентов колледжа за групповое фото со свастикой
14:04 В Екатеринбурге вынесли приговор по делу о покушении на убийство из-за парковочного места
13:02 В Екатеринбурге отправили в СИЗО подозреваемого в изнасиловании и убийстве двух девочек 30 лет назад
12:34 Глава СК потребовал доложить ему об инциденте в школе Волчанска
12:07 Уральским таможенникам доверили декларацию делящихся и радиоактивных материалов
11:38 На экс-директора ОТВ возбудили уголовное дело из-за невыплаченных зарплат
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10:10 В Нижней Туре под колёса Hyundai Solaris угодил школьник
10:08 Прокуратура и СК проверят школу в Волчанске, где учительница грубо «поговорила» с учеником
21:05 Парк «Оленьи ручьи» претендует на звание «Достояние Среднего Урала»
20:43 В Екатеринбурге провели проверку снегоуборочной техники
20:17 Затянувшего сроки ремонта дорог в Екатеринбурге подрядчика мэрия хочет внести в реестр недобросовестных
20:05 Почти две сотни покрышек убрали волонтёры с эльмашевских улиц
19:47 Центр адаптации мигрантов предложили создать в Екатеринбурге
19:23 Режиссёр фильма «Каникулы» покажет его екатеринбуржцам в Ельцин Центре
18:43 Занятия «Пушистой школы» пройдут в Екатеринбурге в субботу
18:27 В Екатеринбурге громкое дело о масштабном хищении топлива направлено на пересмотр
17:52 СМИ сообщают о трупе мужчины с перерезанным горлом в Тавде
17:31 Врачи СОКБ удалили сложному пациенту опухоль в толстой кишке с помощью четырёх проколов
17:00 В Музее Андеграунда в Екатеринбурге прошла репетиция шоу-презентации новой коллекции дизайнера Яниса Тсанидиса
16:09 Почти в 250 тысяч рублей обошёлся екатеринбургским коммунальщикам незакрепленный канализационный люк
15:30 Почти все ярмарочные домики, установленные в Екатеринбурге на грант Ростуризма, до сих пор не работают
15:13 Учёные УрФУ предложили предприятиям больше поддерживать семьи с детьми для улучшения демографической ситуации
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