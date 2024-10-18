На бизнес-конференции «Авито для продавцов» обсудили тренды рынка электронной коммерции

Анна Андреева © Вечерние ведомости

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Более 80 экспертов обсудили главные тренды рынка электронной коммерции на бизнес-конференции «Авито для продавцов», которая состоялась 24 октября в МТС Live Холл.Гостями мероприятия стали более 5 тысяч человек в офлайне, более 40 тысяч следили за дискуссиями онлайн.«Авито – это платформа для социальной коммерции. И в этом ее уникальность. Мы соединяем напрямую продавцов и покупателей. Только 6% сделок на Авито происходит без общения, остальные покупатели приходят на Авито, потому что они хотят и готовы общаться, расспрашивать про ваш товар, ваши условия и т.д. Поэтому продавцам на Авито так важно быть открытыми и коммуницировать с покупателями через разные каналы на платформе», – заявил управляющий партнер Авито Иван Гуз.Один из главных трендов сформулировал управляющий партнер INFOLine-Аналитика Михаил Бурмистров. По его словам, в России превалирует омниканальная модель потребления. Товары категории non-food (непродовольственные), по мнению спикера, будут продаваться, в основном, в онлайне.«Россия на сегодняшний день — это страна полностью победившего омниканального потребления. 47% товаров россияне покупают в онлайне, и тренд на быстрый рост сохраняется. В течение ближайших нескольких лет мы полностью завершим омниканальную трансформацию», — отметил Бурмистров.Рост доли онлайна в регионах — основной драйвер рынка в категории бытовой техники и электроники, отмечают эксперты. Так, рост продаж в рублях в регионах составил 20%, тогда как в Москве и Санкт-Петербурге — 8,5%. По данным Авито, более 20 млн человек заходят в раздел «Электроника» ежемесячно.Также россияне активно покупают мебель в онлайне. По данным платформы, эта категория входит в топ самых посещаемых (рост +37%, 20,5 млн активных объявлений).Участники также обсудили роль малого и среднего бизнеса в развитии экономики страны. Так, отмечается, что доля малого и среднего бизнеса в ВВП — 20%. Большинство из предпринимателей этого сектора активно переходят в онлайн, используют маркетинговые инструменты и новые возможности платформ. «Малый бизнес — это двигатель экономического прогресса, и половина всех микропредприятий и малого бизнеса уже использует Авито», — отмечают в компании.