Возрастное ограничение 18+
Главного инженера путевой станции Нижнего Тагила догнал штраф за ртутьсодержащие лампы
Фото: Уральская транспортная прокуратура
В июне текущего года на путевой машинной станции №43 под Нижнем Тагилом обнаружились нарушения при хранении ртутьсодержащих ламп. А сегодня стало известно, что главный инженер предприятия, на которого возложили ответственность за это, наказания не избежал.
Уральская транспортная прокуратура сообщила, что на главного инженера одного из филиалов ОАО «РЖД» — путевой машинной станции Nº43 под Нижним Тагилом — наложен штраф. Штраф, размер которого не оглашается, назначен по постановлению транспортного прокурора согласно административной статье о несоблюдении требований в области охраны окружающей среды при сборе, накоплении, транспортировании, обработке, утилизации или обезвреживании отходов производства и потребления.
Напомним, вина главного инженера машинной станции №43 заключалась в том, что отработанные ртутьсодержащие лампы не складировались в герметичные ёмкости и не утилизировались, как то положено по инструкциям, а хранились вместе с новыми. Во время летней прокурорской проверки среди этих ламп обнаружились даже поломанные. Это создавало опасность для здоровья людей и для окружающей среды.
Нарушения были устранены ещё тогда, летом, сразу же после выявления нарушений. Но, как видим, главного инженера от штрафа это не спасло.
Уральская транспортная прокуратура сообщила, что на главного инженера одного из филиалов ОАО «РЖД» — путевой машинной станции Nº43 под Нижним Тагилом — наложен штраф. Штраф, размер которого не оглашается, назначен по постановлению транспортного прокурора согласно административной статье о несоблюдении требований в области охраны окружающей среды при сборе, накоплении, транспортировании, обработке, утилизации или обезвреживании отходов производства и потребления.
Напомним, вина главного инженера машинной станции №43 заключалась в том, что отработанные ртутьсодержащие лампы не складировались в герметичные ёмкости и не утилизировались, как то положено по инструкциям, а хранились вместе с новыми. Во время летней прокурорской проверки среди этих ламп обнаружились даже поломанные. Это создавало опасность для здоровья людей и для окружающей среды.
Нарушения были устранены ещё тогда, летом, сразу же после выявления нарушений. Но, как видим, главного инженера от штрафа это не спасло.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Поддержать редакцию