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ГД ратифицировала договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между РФ и КНДР
Фото: сайт Госдумы/duma.gov.ru
Госдума ратифицировала договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между РФ и КНДР.
Напомним, договор был подписан в Пхеньяне в июне этого года.
Документ предусматривает «постоянное поддержание партнерства на основе принципов взаимного уважения суверенитета, территориальной целостности и невмешательства во внутренние дела».
Стороны договорились стремиться к укреплению «глобальной стратегической стабильности» и продвигать многополярную систему международных отношений.
«Нам важно, чтобы отношения развивались и дальше, носили всеобъемлющий и союзнический характер», — отметил спикер ГД Вячеслав Володин.
Напомним, договор был подписан в Пхеньяне в июне этого года.
Документ предусматривает «постоянное поддержание партнерства на основе принципов взаимного уважения суверенитета, территориальной целостности и невмешательства во внутренние дела».
Стороны договорились стремиться к укреплению «глобальной стратегической стабильности» и продвигать многополярную систему международных отношений.
«Нам важно, чтобы отношения развивались и дальше, носили всеобъемлющий и союзнический характер», — отметил спикер ГД Вячеслав Володин.
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