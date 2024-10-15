ГД ратифицировала договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между РФ и КНДР

Аля Трынова © Вечерние ведомости

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Госдума ратифицировала договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между РФ и КНДР.Напомним, договор был подписан в Пхеньяне в июне этого года.Документ предусматривает «постоянное поддержание партнерства на основе принципов взаимного уважения суверенитета, территориальной целостности и невмешательства во внутренние дела».Стороны договорились стремиться к укреплению «глобальной стратегической стабильности» и продвигать многополярную систему международных отношений.«Нам важно, чтобы отношения развивались и дальше, носили всеобъемлющий и союзнический характер», — отметил спикер ГД Вячеслав Володин.