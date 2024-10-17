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Депутат Екатеринбургской гордумы считает, что государство должно гасить ипотеку семьям с четырьмя детьми
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Депутат Екатеринбургской гордумы Денис Хаванцев считает, что государство должно полностью гасить задолженность по ипотеке семьям, родившим четверых детей. Такое мнение депутат от «Справедливой России» озвучил в эфире телеканала ОТВ.
Будет ли как-то оформлена инициатива депутата, или он ограничится заявлениями в СМИ, неизвестно.
Мы должны показать гражданину, семье, что государство сделает все, чтобы у тебя в семье появился ребенок, второй, третий, что упор нашего государства именно на поддержку многодетных семей. Если в семье родился один ребенок, государство компенсирует за счет бюджета 25% его задолженности по ипотеке. Если второй ребенок родился – 50%, третий – 75%, и четвертый — соответственно, полностью квартира бесплатно.
— сказал парламентарий.
Будет ли как-то оформлена инициатива депутата, или он ограничится заявлениями в СМИ, неизвестно.
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