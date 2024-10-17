Депутат Екатеринбургской гордумы считает, что государство должно гасить ипотеку семьям с четырьмя детьми

— сказал парламентарий.

Мы должны показать гражданину, семье, что государство сделает все, чтобы у тебя в семье появился ребенок, второй, третий, что упор нашего государства именно на поддержку многодетных семей. Если в семье родился один ребенок, государство компенсирует за счет бюджета 25% его задолженности по ипотеке. Если второй ребенок родился – 50%, третий – 75%, и четвертый — соответственно, полностью квартира бесплатно.