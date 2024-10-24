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Замминистра энергетики РФ Мочальников отправлен под домашний арест
Фото: телеграм-канал судов общей юрисдикции Москвы
Заместитель министра энергетики РФ Сергей Мочальников отправлен под домашний арест.
Решение вынес Никулинский районный суд Москвы.
«…Удовлетворено ходатайство органов предварительного расследования об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста в отношении Мочальникова Сергея Викторовича, с установлением на период прохождения домашнего ареста определенных запретов и ограничений», — сообщает телеграм-канал судов общей юрисдикции Москвы.
Напомним, по данным МВД, задержаны также бывший замминистра энергетики и два заместителя директора бюджетного учреждения. Они подозреваются в мошенничестве в особо крупном размере. Кроме того, действующий замминистра подозревается в злоупотреблении должностными полномочиями, сообщила ранее представитель МВД Ирина Волк.
Уголовное дело было возбуждено в июне. Дело касается контрактов на подрядные работы по ликвидации «убыточных и неперспективных угольных шахт и разрезов».
В эти минуты Никулинский суд приступает к рассмотрению ходатайства о мере пресечения в отношении второго фигуранта, экс-заместителя министра энергетики Анатолия Яновского.
Решение вынес Никулинский районный суд Москвы.
«…Удовлетворено ходатайство органов предварительного расследования об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста в отношении Мочальникова Сергея Викторовича, с установлением на период прохождения домашнего ареста определенных запретов и ограничений», — сообщает телеграм-канал судов общей юрисдикции Москвы.
Напомним, по данным МВД, задержаны также бывший замминистра энергетики и два заместителя директора бюджетного учреждения. Они подозреваются в мошенничестве в особо крупном размере. Кроме того, действующий замминистра подозревается в злоупотреблении должностными полномочиями, сообщила ранее представитель МВД Ирина Волк.
Уголовное дело было возбуждено в июне. Дело касается контрактов на подрядные работы по ликвидации «убыточных и неперспективных угольных шахт и разрезов».
В эти минуты Никулинский суд приступает к рассмотрению ходатайства о мере пресечения в отношении второго фигуранта, экс-заместителя министра энергетики Анатолия Яновского.
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