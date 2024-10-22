В Нижней Туре под колёса Hyundai Solaris угодил школьник

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

Вчера днём, около 13.00, в Нижней Туре на улице 40 лет Октября под машину попал семилетний мальчик, спешивший из школы домой. Школьник хотел перебежать через дорогу, не доходя до пешеходного перехода, но получилось это у него неудачно.Как сообщили Вечерним ведомостям в УГИБДД по Свердловской области, мальчика сбила 37-летняя водительница Hyundai Solaris. По её словам, она ехала со скоростью 30 километров в час, когда ребёнок вдруг выскочил на дорогу. Она тут же затормозила, но избежать ДТП не удалось.Отмечается, что после аварии женщина сама отвезла школьника в больницу, что на самом деле было не лучшей идеей, так как из-за этого на неё составили протокол по статье 12.27 КоАП РФ за оставление места ДТП. Кроме этого, водительницу уличили в езде с не пристёгнутым ремнём (ст. 12.6 КоАП РФ) и в несоблюдении ПДД, которое привело к ДТП с пострадавшим (ч. 2 ст. 12.24 КоАП РФ.)А ребёнку потребовалась госпитализация. В больнице ему диагностировали травмы различной степени тяжести и оказали медицинскую помощь. В разговоре с сотрудниками полиции его мама заявила, что звонила своему сыну перед его возвращением из школы и просила переходить дорогу только по пешеходному переходу. Однако женщине всё равно теперь придётся объясняться в ПДН, так как материалы по аварии направили туда для решения вопроса о привлечении родителей школьника по статье ст.5.35 КоАП РФ за ненадлежащее исполнение своих родительских обязанностей.