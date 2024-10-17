Возрастное ограничение 18+
В Екатеринбурге составили протоколы на шестерых студентов колледжа за групповое фото со свастикой
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Студенты одного из екатеринбургских колледжей сделали групповое фото со свастикой. Без последствий для молодых людей это обойтись не могло и на шестерых из них составили протоколы по статье 20.3 КоАП РФ «Пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики».
Как сообщает «КП-Екатеринбург», публикующий фотографию студентов (разумеется, заблюренную), в групповом фото участвовало 14 девушек и парней в возрасте от 15 до 16 лет, из них 9 решили продемонстрировать свастику на своих телефонах. Фотографию они выложили в групповой чат колледжа. В итоге на шестерых были составлены протоколы за демонстрацию нацисткой символики, и ещё четверых, так как они не достигли 16-летнего возраста, планируют поставить на учёт в ПДН.
Зачем студенты сделали эту фотографию, не до конца понятно. По данным издания, сфотографироваться со свастикой предложил кто-то из учащихся, решив, что это будет весело.
После случившегося колледж проверили министерство образования Свердловской области, региональное ФСБ и районная прокуратура.
Как сообщает «КП-Екатеринбург», публикующий фотографию студентов (разумеется, заблюренную), в групповом фото участвовало 14 девушек и парней в возрасте от 15 до 16 лет, из них 9 решили продемонстрировать свастику на своих телефонах. Фотографию они выложили в групповой чат колледжа. В итоге на шестерых были составлены протоколы за демонстрацию нацисткой символики, и ещё четверых, так как они не достигли 16-летнего возраста, планируют поставить на учёт в ПДН.
Зачем студенты сделали эту фотографию, не до конца понятно. По данным издания, сфотографироваться со свастикой предложил кто-то из учащихся, решив, что это будет весело.
После случившегося колледж проверили министерство образования Свердловской области, региональное ФСБ и районная прокуратура.
«Министерству образования и молодежной политики о ситуации известно. Информация была сразу же передана в правоохранительные органы, в том числе для выяснения достоверности изображения»,
– передает издание ответ областного Минобра.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
Интимный салон в центре Екатеринбурга во второй раз стал центром притяжения силовиков
18 октября 2024
18 октября 2024
Свердловский Минздрав объявил конкурс фото на тему здорового образа для пожилых людей
23 октября 2024
23 октября 2024
Палестинских студентов «тормознули» в Кольцово с табаком
17 октября 2024
17 октября 2024