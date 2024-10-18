Суд спас екатеринбурженку от «шумного» пола соседей сверху

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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В тонкостях конструкции полов в жилых домах пришлось разбираться судьям. Дело о ремонте пола и последствиях его рассматривалось сначала в Кировском районном суде, а затем и в Свердловском областном.В качестве истца в деле выступила женщина, проживающая в одном из домов на улице Высоцкого. Она пожаловалась на то, что после ремонта, проведенного в квартире, расположенной над её собственной, стали слишком слышны все шумы, производимые «верхними» соседями.Судебная экспертиза подтвердила превышение норматива шума для перекрытий между квартирами. А дальнейшая проверка выявила причины этого. Выяснилось, что во время ремонта соседи истицы заменили паркетные полы на ламинат. При этом дощатое покрытие было демонтировано, а для выравнивания пола использовалась фанера. Это и нарушило звукоизоляцию, после чего малейший шум стал слышен женщине из нижней квартиры.Кировский районный суд, рассматривавший «половое» дело, иск удовлетворил частично: в выплате 100 тысяч компенсации морального вреда истице отказал, но обязал «шумных» соседей в течение 30 дней заменить в своей квартире фанеру на современные материалы. Также по решению суда они обязаны выплатить соседке 112 300 рублей судебных расходов. Если в установленный срок полы не будут перестелены, владельцы квартиры будут выплачивать неустойку в размере ста рублей в день.Свердловский областной суд, куда ответчик обратился в надежде избежать нового ремонта и выплат, апелляционную жалобу удовлетворять не стал и решение суда первой инстанции оставил без изменений.