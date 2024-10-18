Во Владимирской области депутат заключён под стражу по делу о рабском труде

Аля Трынова © Вечерние ведомости

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Во Владимирской области районный депутат и другие члены организованной группы заключены под стражу по делу о мошенничестве и использовании рабского труда.По данным регионального СК, речь о депутате Совета народных депутатов Собинского муниципального округа. Троих мужчин больше двух лет удерживали на автомойке, которая принадлежит депутату.«С февраля 2022 года по октябрь 2024 года подозреваемые незаконно удерживали на территории принадлежащей депутату автомойки троих мужчин, используя их рабский труд», — сообщается в релизе ведомства.К потерпевшим примеряли насилие, принуждали их бесплатно работать и выполнять поручения «в любое время суток».Кроме того, как сообщают в СК, фигурант совместно с членами организованной им преступной группы путем обмана похитил больше 1 миллиона рублей с банковского счета участника боевых действий.Двоих фигурантов заключили под стражу, в отношении третьего решается вопрос о мере пресечения.По месту жительства подозреваемых провели обыски. В СК утверждают, что в ходе обысков изъяты деньги, банковские карты, компьютерная техника и оружие.