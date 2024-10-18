Возрастное ограничение 18+
Во Владимирской области депутат заключён под стражу по делу о рабском труде
Фото: телеграм-канал СУ СК по Владимирской области
Во Владимирской области районный депутат и другие члены организованной группы заключены под стражу по делу о мошенничестве и использовании рабского труда.
По данным регионального СК, речь о депутате Совета народных депутатов Собинского муниципального округа. Троих мужчин больше двух лет удерживали на автомойке, которая принадлежит депутату.
«С февраля 2022 года по октябрь 2024 года подозреваемые незаконно удерживали на территории принадлежащей депутату автомойки троих мужчин, используя их рабский труд», — сообщается в релизе ведомства.
К потерпевшим примеряли насилие, принуждали их бесплатно работать и выполнять поручения «в любое время суток».
Кроме того, как сообщают в СК, фигурант совместно с членами организованной им преступной группы путем обмана похитил больше 1 миллиона рублей с банковского счета участника боевых действий.
Двоих фигурантов заключили под стражу, в отношении третьего решается вопрос о мере пресечения.
По месту жительства подозреваемых провели обыски. В СК утверждают, что в ходе обысков изъяты деньги, банковские карты, компьютерная техника и оружие.
По данным регионального СК, речь о депутате Совета народных депутатов Собинского муниципального округа. Троих мужчин больше двух лет удерживали на автомойке, которая принадлежит депутату.
«С февраля 2022 года по октябрь 2024 года подозреваемые незаконно удерживали на территории принадлежащей депутату автомойки троих мужчин, используя их рабский труд», — сообщается в релизе ведомства.
К потерпевшим примеряли насилие, принуждали их бесплатно работать и выполнять поручения «в любое время суток».
Кроме того, как сообщают в СК, фигурант совместно с членами организованной им преступной группы путем обмана похитил больше 1 миллиона рублей с банковского счета участника боевых действий.
Двоих фигурантов заключили под стражу, в отношении третьего решается вопрос о мере пресечения.
По месту жительства подозреваемых провели обыски. В СК утверждают, что в ходе обысков изъяты деньги, банковские карты, компьютерная техника и оружие.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
Екатеринбуржцу, забившему до смерти полуторамесячного малыша, избрали меру пресечения
18 октября 2024
18 октября 2024
В Екатеринбурге отправили в СИЗО подозреваемого в изнасиловании и убийстве двух девочек 30 лет назад
25 октября 2024
25 октября 2024