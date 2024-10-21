Екатеринбуржцы добились возможности оплачивать проезд по QR-коду СБП во всех видах наземного транспорта

Суть акции и первая реакция

Что говорит администрация Екатеринбурга

«Компании "Пегас", "Авто-Ном", "УралТрейд" и "Авто Гамма" — не присоединились к акции. Но с ними проводится работа. С первыми тремя были переговоры 14 октября, они уже получили наклейки, развесят их до конца недели, и вопрос решится»,

— говорили Вечерним ведомостям в пресс-службе городской администрации.

Чего опасаются перевозчики?

«Всем организациям (перевозчикам — прим. ред.) был дан срок в один месяц. То есть нужно было подключиться в течение месяца. Мы уложились. Сегодня мы уже присоединились к акции»,

— сказала Вечерним ведомостям представитель компании, специалист безопасности дорожного движения Светлана Кожевникова.

«Пассажиры негодовали!»



«У меня вся жизнь в смартфоне — чаты из детского сада, подработка, созвоны, интернет. Я вообще не выпускаю телефон из рук в течение дня, и это главная вещь, которую я должна положить в сумку, — говорит молодая мама двух детей. — Стараюсь платить с его помощью везде, где только возможно».

«Есть ощущение какого-то облегчения, улучшения. Вообще у меня впервые за долгое время появилось ощущение, что для людей наконец сделали что-то реально полезное. Хотя, когда я ехал в трамвае в первые дни акции и увидел QR-код для оплаты, подумал, что это какая-то разводка, но потом узнал из СМИ, что всё реально. Теперь пользуюсь. Я понимаю, что эта акция со скидкой временная, но, надеюсь, что сам способ оплаты через СБП в транспорте сохранят», — говорит преподаватель.

Аля Трынова, Виктор Кондратенко © Вечерние ведомости

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