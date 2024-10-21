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Екатеринбуржцы добились возможности оплачивать проезд по QR-коду СБП во всех видах наземного транспорта
Частные перевозчики, которые поначалу отказывались принимать оплату таким способом, в итоге пообещали принять участие в акции
В Екатеринбурге, а также ещё в трёх городах Свердловской области (Ивдель, Ирбит, Талица) с 10 октября действует акция по оплате проезда в наземном общественном транспорте с помощью QR-кодов через Систему быстрых платежей (СБП) – стоимость каждой поездки в рамках акции снижена на 13 рублей.
Если быть точнее, то это не просто акция, предоставляющая скидку почти в 40%, но и, по сути, внедрение нового способа оплаты проезда – посредством СБП.
Горожане привыкли, что во многих магазинах уже давно есть три способа оплаты: за наличные, по карте и через Систему быстрых платежей. Однако третий способ в общественном транспорте оказался непривычным. В первую очередь для перевозчиков. Судя же по реакции пассажиров, им наоборот, хочется воспользоваться новым способом. Что неудивительно – учитывая весьма существенную скидку.
О сути нововведений Вечерние ведомости писали ранее. Акция заключается в том, что с 10 октября по 31 декабря 2024 года пассажиры могут оплачивать поездки в транспорте по QR-коду с помощью СБП, стоимость проезда при этом составит всего 20 рублей (после 31 декабря возможность останется, но стоимость станет обычной – 33 рубля).
Специальные платежные таблички с QR-кодами разместили в салонах автобусов, трамваев и троллейбусов. Пассажир может отсканировать штатной камерой телефона QR-код на табличке, появится платежная ссылка, по которой откроется список банков, нужно выбрать свой и подтвердить оплату в приложении своего банка. Можно также поднести телефон к этой платежной табличке – тогда оплата пройдёт по NFC (смартфон также предложит выбрать банк и подтвердить оплату в его приложении).
Новый способ оплаты ещё и более экологичен – нет необходимости печатать билеты или чеки. Чек формируется электронный сразу после оплаты (в нем виден номер маршрута, время оплаты поездки и сумма). Однако в первые дни акции пассажиры начали жаловаться на то, что в автобусах частных перевозчиков отказываются принимать оплату по QR-кодам.
15 октября по сети разошёлся видеоролик, в котором водитель автобуса №45 сорвал табличку с QR-кодом со стекла. Как утверждалось автором ролика, водитель опасался того, что за таких пассажиров «ему не заплатят». При том, что перед началом акции сразу было заявлено, что «НСПК» (операционный платежный и клиринговый центр Системы быстрых платежей и организатор акции) возместит разницу в стоимости перевозчикам. И все они получат оплату проезда в полном объёме, по установленному тарифу.
Как нам рассказали организаторы акции, в пресс-службе «НСПК», с 10 октября пассажиры расплатились по QR-коду СБП больше 630 тысяч раз. За счет скидки в 13 рублей их выгода составила уже более 8,2 миллионов рублей. И это только за первые 10 дней действия предложения со скидкой.
В администрации Екатеринбурга, когда анонсировали введение оплаты по СБП, сказали, что порядка 90% поездок в транспорте и так оплачивается без участия наличных. Но перенаправить возникший поток желающих оплачивать проезд безналичным способом, но не прикладывая карту к терминалу, а переводя 20 рублей по СБП, оказалось не так просто. В первую очередь частным перевозчикам.
К слову, в своё время внедрение способа оплаты по карте у частных перевозчиков тоже проходило с шероховатостями – однако сейчас к такому способу у частников относятся как уже к чему-то само собой разумеющемуся.
Об итогах встречи с представителями «Авто Гаммы», как и о том, состоялась ли она вообще, в мэрии пока не сообщили, поэтому Вечерние ведомости решили сами узнать у перевозчиков, что им мешает внедрить новый способ оплаты.
Все подразделения муниципального «Гортранса» сразу присоединились к акции, каких-либо проблем с внедрением нового способа оплаты не было.
С частными перевозчиками немного сложнее. Судя по данным с сайта организатора акции vamprivet.ru, в Екатеринбурге из коммерческих перевозчиков QR-коды сразу стали принимать ООО «Уралтрансгрупп» и ООО «Декар-Бас». А вот ООО «Пегас», ООО «Авто-Ном», ООО «УралТрейд» и ООО «Авто Гамма», если верить тому же сайту, не присоединились к акции. Однако три первых компании, как мы поняли из ответа администрации, разместили QR-коды в салонах автобусов. Компания «Форт-транс» на сайте «Екарты» указана как не присоединившаяся к акции, но в мэрии уверяют, что этот перевозчик принимает оплату по СБП и платежные таблички уже частично установлены.
Мы попытались узнать у частников, что отпугнуло их от нового способа оплаты. Однако те, с кем нам удалось поговорить, утверждают, что… не собирались отказываться.
Так, например, нам сказали в ООО «УралТрейд».
По её мнению, другие перевозчики также «не отказывались от акции принципиально», а лишь пытались уладить «все моменты» в течение этого срока.
«Лично мне удобно пользоваться такой оплатой. Не надо носить с собой карты, наличку. Думаю, это очень удобно и детям, которые постоянно теряют те же карты или забывают наличные», — говорит специалист. Она добавила, что QR-коды на маршрутах размещены в салоне, а также есть у кондуктора.
Как рассказал Вечерним ведомостям на условиях анонимности работник смежной отрасли, взаимодействующий как с частными, так и с муниципальными перевозчиками, опасения первых вводить оплату по QR-кодам связаны с непониманием перевозчиками процедуры дальнейшей компенсации разницы в стоимости билета. При этом он отметил, что нежелание принимать оплату по QR-кодам исходит не от владельцев транспортных компаний, а от сотрудников, непосредственно работающих в автобусах – водителей и кондукторов. Поскольку именно они опасаются того, что из их зарплаты вычтут суммы билетов тех, кто оплатил их по QR.
Соответственно, кондуктора опасаются за этот вычет – ведь, в отличие от оплаты по карте и за наличные, бумажного билета оплатившим проезд по QR-кодам не выдают. А, например, в «Декар Бас», утверждает источник Вечерних ведомостей, схема премирования (хотя тут, наверное, уместнее сказать – депремирования) кондукторов не связана с количеством безбилетников. Этим и объясняется то, что компания одной из первых внедрила новый способ.
«Пассажиры негодовали!»
Мы поговорили с жителями Екатеринбурга, которые регулярно пользуются общественным транспортом. Новый способ оплаты оценили преимущественно те, кто делает это ежедневно.
Ещё одна жительница Екатеринбурга, которая придерживается похожего мнения, изобрела, с её слов, «лайфхак для горожан» — смартфон она поместила в чехол со шнурком и… повесила на шею. «Это выглядит необычно, зато удобно. Теперь вот ещё и в транспорте платить», — говорит она. Женщина по профессии дизайнер, и это «ноухау», по её мнению, вклад в «самодизайн» и самопрезентацию. Оплата с помощью QR-кода в магазинах и в транспорте, по её мнению, это, в том числе, вклад в экологию.
«Меньше бумаги, товарищи. Освободите свои карманы от мусора, в конце концов», — говорит женщина. К слову, на днях она попала на один маршрут, который оказался в числе «отказников» и не ввёл новый способ оплаты. По словам женщины, пассажиры негодовали.
«Требовали! Конечно, их можно понять. Это в районе ТЦ Мега, там и так ощущение, как будто ты за городом, за пределами цивилизации (это лично моё ощущение), а тут ещё и обделили плюшками, которыми пользуются жители центра. Неприятно»,
— говорит горожанка.
Из неочевидных преимуществ оплаты с помощью QR-кода женщина называет «свободу от лишних контактов с людьми в транспорте, что особенно важно интровертам».
Преподаватель политологии УрФУ главным преимуществом акции называет, прежде всего, более выгодный тариф. Между тем, по его словам, есть ещё один важный психологический момент.
Он добавил, что его пожилая мама тоже с удовольствием пользуется оплатой по QR-коду. «Вообще, Екатеринбург — город, в котором каждая бабушка справится с этим, потому что у нас высокая цифровая культура», — говорит преподаватель.
Если быть точнее, то это не просто акция, предоставляющая скидку почти в 40%, но и, по сути, внедрение нового способа оплаты проезда – посредством СБП.
Горожане привыкли, что во многих магазинах уже давно есть три способа оплаты: за наличные, по карте и через Систему быстрых платежей. Однако третий способ в общественном транспорте оказался непривычным. В первую очередь для перевозчиков. Судя же по реакции пассажиров, им наоборот, хочется воспользоваться новым способом. Что неудивительно – учитывая весьма существенную скидку.
Суть акции и первая реакция
О сути нововведений Вечерние ведомости писали ранее. Акция заключается в том, что с 10 октября по 31 декабря 2024 года пассажиры могут оплачивать поездки в транспорте по QR-коду с помощью СБП, стоимость проезда при этом составит всего 20 рублей (после 31 декабря возможность останется, но стоимость станет обычной – 33 рубля).
Специальные платежные таблички с QR-кодами разместили в салонах автобусов, трамваев и троллейбусов. Пассажир может отсканировать штатной камерой телефона QR-код на табличке, появится платежная ссылка, по которой откроется список банков, нужно выбрать свой и подтвердить оплату в приложении своего банка. Можно также поднести телефон к этой платежной табличке – тогда оплата пройдёт по NFC (смартфон также предложит выбрать банк и подтвердить оплату в его приложении).
Новый способ оплаты ещё и более экологичен – нет необходимости печатать билеты или чеки. Чек формируется электронный сразу после оплаты (в нем виден номер маршрута, время оплаты поездки и сумма). Однако в первые дни акции пассажиры начали жаловаться на то, что в автобусах частных перевозчиков отказываются принимать оплату по QR-кодам.
15 октября по сети разошёлся видеоролик, в котором водитель автобуса №45 сорвал табличку с QR-кодом со стекла. Как утверждалось автором ролика, водитель опасался того, что за таких пассажиров «ему не заплатят». При том, что перед началом акции сразу было заявлено, что «НСПК» (операционный платежный и клиринговый центр Системы быстрых платежей и организатор акции) возместит разницу в стоимости перевозчикам. И все они получат оплату проезда в полном объёме, по установленному тарифу.
Как нам рассказали организаторы акции, в пресс-службе «НСПК», с 10 октября пассажиры расплатились по QR-коду СБП больше 630 тысяч раз. За счет скидки в 13 рублей их выгода составила уже более 8,2 миллионов рублей. И это только за первые 10 дней действия предложения со скидкой.
Что говорит администрация Екатеринбурга
В администрации Екатеринбурга, когда анонсировали введение оплаты по СБП, сказали, что порядка 90% поездок в транспорте и так оплачивается без участия наличных. Но перенаправить возникший поток желающих оплачивать проезд безналичным способом, но не прикладывая карту к терминалу, а переводя 20 рублей по СБП, оказалось не так просто. В первую очередь частным перевозчикам.
К слову, в своё время внедрение способа оплаты по карте у частных перевозчиков тоже проходило с шероховатостями – однако сейчас к такому способу у частников относятся как уже к чему-то само собой разумеющемуся.
«Компании "Пегас", "Авто-Ном", "УралТрейд" и "Авто Гамма" — не присоединились к акции. Но с ними проводится работа. С первыми тремя были переговоры 14 октября, они уже получили наклейки, развесят их до конца недели, и вопрос решится»,
— говорили Вечерним ведомостям в пресс-службе городской администрации.
— говорили Вечерним ведомостям в пресс-службе городской администрации.
Об итогах встречи с представителями «Авто Гаммы», как и о том, состоялась ли она вообще, в мэрии пока не сообщили, поэтому Вечерние ведомости решили сами узнать у перевозчиков, что им мешает внедрить новый способ оплаты.
Чего опасаются перевозчики?
Все подразделения муниципального «Гортранса» сразу присоединились к акции, каких-либо проблем с внедрением нового способа оплаты не было.
С частными перевозчиками немного сложнее. Судя по данным с сайта организатора акции vamprivet.ru, в Екатеринбурге из коммерческих перевозчиков QR-коды сразу стали принимать ООО «Уралтрансгрупп» и ООО «Декар-Бас». А вот ООО «Пегас», ООО «Авто-Ном», ООО «УралТрейд» и ООО «Авто Гамма», если верить тому же сайту, не присоединились к акции. Однако три первых компании, как мы поняли из ответа администрации, разместили QR-коды в салонах автобусов. Компания «Форт-транс» на сайте «Екарты» указана как не присоединившаяся к акции, но в мэрии уверяют, что этот перевозчик принимает оплату по СБП и платежные таблички уже частично установлены.
Мы попытались узнать у частников, что отпугнуло их от нового способа оплаты. Однако те, с кем нам удалось поговорить, утверждают, что… не собирались отказываться.
Так, например, нам сказали в ООО «УралТрейд».
«Всем организациям (перевозчикам — прим. ред.) был дан срок в один месяц. То есть нужно было подключиться в течение месяца. Мы уложились. Сегодня мы уже присоединились к акции»,
— сказала Вечерним ведомостям представитель компании, специалист безопасности дорожного движения Светлана Кожевникова.
— сказала Вечерним ведомостям представитель компании, специалист безопасности дорожного движения Светлана Кожевникова.
По её мнению, другие перевозчики также «не отказывались от акции принципиально», а лишь пытались уладить «все моменты» в течение этого срока.
«Лично мне удобно пользоваться такой оплатой. Не надо носить с собой карты, наличку. Думаю, это очень удобно и детям, которые постоянно теряют те же карты или забывают наличные», — говорит специалист. Она добавила, что QR-коды на маршрутах размещены в салоне, а также есть у кондуктора.
Как рассказал Вечерним ведомостям на условиях анонимности работник смежной отрасли, взаимодействующий как с частными, так и с муниципальными перевозчиками, опасения первых вводить оплату по QR-кодам связаны с непониманием перевозчиками процедуры дальнейшей компенсации разницы в стоимости билета. При этом он отметил, что нежелание принимать оплату по QR-кодам исходит не от владельцев транспортных компаний, а от сотрудников, непосредственно работающих в автобусах – водителей и кондукторов. Поскольку именно они опасаются того, что из их зарплаты вычтут суммы билетов тех, кто оплатил их по QR.
Соответственно, кондуктора опасаются за этот вычет – ведь, в отличие от оплаты по карте и за наличные, бумажного билета оплатившим проезд по QR-кодам не выдают. А, например, в «Декар Бас», утверждает источник Вечерних ведомостей, схема премирования (хотя тут, наверное, уместнее сказать – депремирования) кондукторов не связана с количеством безбилетников. Этим и объясняется то, что компания одной из первых внедрила новый способ.
«Пассажиры негодовали!»
Мы поговорили с жителями Екатеринбурга, которые регулярно пользуются общественным транспортом. Новый способ оплаты оценили преимущественно те, кто делает это ежедневно.
«У меня вся жизнь в смартфоне — чаты из детского сада, подработка, созвоны, интернет. Я вообще не выпускаю телефон из рук в течение дня, и это главная вещь, которую я должна положить в сумку, — говорит молодая мама двух детей. — Стараюсь платить с его помощью везде, где только возможно».
Ещё одна жительница Екатеринбурга, которая придерживается похожего мнения, изобрела, с её слов, «лайфхак для горожан» — смартфон она поместила в чехол со шнурком и… повесила на шею. «Это выглядит необычно, зато удобно. Теперь вот ещё и в транспорте платить», — говорит она. Женщина по профессии дизайнер, и это «ноухау», по её мнению, вклад в «самодизайн» и самопрезентацию. Оплата с помощью QR-кода в магазинах и в транспорте, по её мнению, это, в том числе, вклад в экологию.
«Меньше бумаги, товарищи. Освободите свои карманы от мусора, в конце концов», — говорит женщина. К слову, на днях она попала на один маршрут, который оказался в числе «отказников» и не ввёл новый способ оплаты. По словам женщины, пассажиры негодовали.
«Требовали! Конечно, их можно понять. Это в районе ТЦ Мега, там и так ощущение, как будто ты за городом, за пределами цивилизации (это лично моё ощущение), а тут ещё и обделили плюшками, которыми пользуются жители центра. Неприятно»,
— говорит горожанка.
Из неочевидных преимуществ оплаты с помощью QR-кода женщина называет «свободу от лишних контактов с людьми в транспорте, что особенно важно интровертам».
Преподаватель политологии УрФУ главным преимуществом акции называет, прежде всего, более выгодный тариф. Между тем, по его словам, есть ещё один важный психологический момент.
«Есть ощущение какого-то облегчения, улучшения. Вообще у меня впервые за долгое время появилось ощущение, что для людей наконец сделали что-то реально полезное. Хотя, когда я ехал в трамвае в первые дни акции и увидел QR-код для оплаты, подумал, что это какая-то разводка, но потом узнал из СМИ, что всё реально. Теперь пользуюсь. Я понимаю, что эта акция со скидкой временная, но, надеюсь, что сам способ оплаты через СБП в транспорте сохранят», — говорит преподаватель.
Он добавил, что его пожилая мама тоже с удовольствием пользуется оплатой по QR-коду. «Вообще, Екатеринбург — город, в котором каждая бабушка справится с этим, потому что у нас высокая цифровая культура», — говорит преподаватель.
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