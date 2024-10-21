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Екатеринбуржцы добились возможности оплачивать проезд по QR-коду СБП во всех видах наземного транспорта

Частные перевозчики, которые поначалу отказывались принимать оплату таким способом, в итоге пообещали принять участие в акции

18.00 Вторник, 22 октября 2024
В Екатеринбурге, а также ещё в трёх городах Свердловской области (Ивдель, Ирбит, Талица) с 10 октября действует акция по оплате проезда в наземном общественном транспорте с помощью QR-кодов через Систему быстрых платежей (СБП) – стоимость каждой поездки в рамках акции снижена на 13 рублей.

Если быть точнее, то это не просто акция, предоставляющая скидку почти в 40%, но и, по сути, внедрение нового способа оплаты проезда – посредством СБП.

Горожане привыкли, что во многих магазинах уже давно есть три способа оплаты: за наличные, по карте и через Систему быстрых платежей. Однако третий способ в общественном транспорте оказался непривычным. В первую очередь для перевозчиков. Судя же по реакции пассажиров, им наоборот, хочется воспользоваться новым способом. Что неудивительно – учитывая весьма существенную скидку.

Суть акции и первая реакция

О сути нововведений Вечерние ведомости писали ранее. Акция заключается в том, что с 10 октября по 31 декабря 2024 года пассажиры могут оплачивать поездки в транспорте по QR-коду с помощью СБП, стоимость проезда при этом составит всего 20 рублей (после 31 декабря возможность останется, но стоимость станет обычной – 33 рубля).

Специальные платежные таблички с QR-кодами разместили в салонах автобусов, трамваев и троллейбусов. Пассажир может отсканировать штатной камерой телефона QR-код на табличке, появится платежная ссылка, по которой откроется список банков, нужно выбрать свой и подтвердить оплату в приложении своего банка. Можно также поднести телефон к этой платежной табличке – тогда оплата пройдёт по NFC (смартфон также предложит выбрать банк и подтвердить оплату в его приложении).

Екатеринбуржцы добились возможности оплачивать проезд по QR-коду СБП во всех видах наземного транспорта

Новый способ оплаты ещё и более экологичен – нет необходимости печатать билеты или чеки. Чек формируется электронный сразу после оплаты (в нем виден номер маршрута, время оплаты поездки и сумма). Однако в первые дни акции пассажиры начали жаловаться на то, что в автобусах частных перевозчиков отказываются принимать оплату по QR-кодам.

15 октября по сети разошёлся видеоролик, в котором водитель автобуса №45 сорвал табличку с QR-кодом со стекла. Как утверждалось автором ролика, водитель опасался того, что за таких пассажиров «ему не заплатят». При том, что перед началом акции сразу было заявлено, что «НСПК» (операционный платежный и клиринговый центр Системы быстрых платежей и организатор акции) возместит разницу в стоимости перевозчикам. И все они получат оплату проезда в полном объёме, по установленному тарифу.

Как нам рассказали организаторы акции, в пресс-службе «НСПК», с 10 октября пассажиры расплатились по QR-коду СБП больше 630 тысяч раз. За счет скидки в 13 рублей их выгода составила уже более 8,2 миллионов рублей. И это только за первые 10 дней действия предложения со скидкой.

Что говорит администрация Екатеринбурга

В администрации Екатеринбурга, когда анонсировали введение оплаты по СБП, сказали, что порядка 90% поездок в транспорте и так оплачивается без участия наличных. Но перенаправить возникший поток желающих оплачивать проезд безналичным способом, но не прикладывая карту к терминалу, а переводя 20 рублей по СБП, оказалось не так просто. В первую очередь частным перевозчикам.

К слову, в своё время внедрение способа оплаты по карте у частных перевозчиков тоже проходило с шероховатостями – однако сейчас к такому способу у частников относятся как уже к чему-то само собой разумеющемуся.


«Компании "Пегас", "Авто-Ном", "УралТрейд" и "Авто Гамма" — не присоединились к акции. Но с ними проводится работа. С первыми тремя были переговоры 14 октября, они уже получили наклейки, развесят их до конца недели, и вопрос решится»,
— говорили Вечерним ведомостям в пресс-службе городской администрации.

Об итогах встречи с представителями «Авто Гаммы», как и о том, состоялась ли она вообще, в мэрии пока не сообщили, поэтому Вечерние ведомости решили сами узнать у перевозчиков, что им мешает внедрить новый способ оплаты.

Чего опасаются перевозчики?

Все подразделения муниципального «Гортранса» сразу присоединились к акции, каких-либо проблем с внедрением нового способа оплаты не было.

С частными перевозчиками немного сложнее. Судя по данным с сайта организатора акции vamprivet.ru, в Екатеринбурге из коммерческих перевозчиков QR-коды сразу стали принимать ООО «Уралтрансгрупп» и ООО «Декар-Бас». А вот ООО «Пегас», ООО «Авто-Ном», ООО «УралТрейд» и ООО «Авто Гамма», если верить тому же сайту, не присоединились к акции. Однако три первых компании, как мы поняли из ответа администрации, разместили QR-коды в салонах автобусов. Компания «Форт-транс» на сайте «Екарты» указана как не присоединившаяся к акции, но в мэрии уверяют, что этот перевозчик принимает оплату по СБП и платежные таблички уже частично установлены.

Мы попытались узнать у частников, что отпугнуло их от нового способа оплаты. Однако те, с кем нам удалось поговорить, утверждают, что… не собирались отказываться.

Так, например, нам сказали в ООО «УралТрейд».

«Всем организациям (перевозчикам — прим. ред.) был дан срок в один месяц. То есть нужно было подключиться в течение месяца. Мы уложились. Сегодня мы уже присоединились к акции»,
— сказала Вечерним ведомостям представитель компании, специалист безопасности дорожного движения Светлана Кожевникова.

По её мнению, другие перевозчики также «не отказывались от акции принципиально», а лишь пытались уладить «все моменты» в течение этого срока.

«Лично мне удобно пользоваться такой оплатой. Не надо носить с собой карты, наличку. Думаю, это очень удобно и детям, которые постоянно теряют те же карты или забывают наличные», — говорит специалист. Она добавила, что QR-коды на маршрутах размещены в салоне, а также есть у кондуктора.


Как рассказал Вечерним ведомостям на условиях анонимности работник смежной отрасли, взаимодействующий как с частными, так и с муниципальными перевозчиками, опасения первых вводить оплату по QR-кодам связаны с непониманием перевозчиками процедуры дальнейшей компенсации разницы в стоимости билета. При этом он отметил, что нежелание принимать оплату по QR-кодам исходит не от владельцев транспортных компаний, а от сотрудников, непосредственно работающих в автобусах – водителей и кондукторов. Поскольку именно они опасаются того, что из их зарплаты вычтут суммы билетов тех, кто оплатил их по QR.

Соответственно, кондуктора опасаются за этот вычет – ведь, в отличие от оплаты по карте и за наличные, бумажного билета оплатившим проезд по QR-кодам не выдают. А, например, в «Декар Бас», утверждает источник Вечерних ведомостей, схема премирования (хотя тут, наверное, уместнее сказать – депремирования) кондукторов не связана с количеством безбилетников. Этим и объясняется то, что компания одной из первых внедрила новый способ.

«Пассажиры негодовали!»

Мы поговорили с жителями Екатеринбурга, которые регулярно пользуются общественным транспортом. Новый способ оплаты оценили преимущественно те, кто делает это ежедневно.

«У меня вся жизнь в смартфоне — чаты из детского сада, подработка, созвоны, интернет. Я вообще не выпускаю телефон из рук в течение дня, и это главная вещь, которую я должна положить в сумку, — говорит молодая мама двух детей. — Стараюсь платить с его помощью везде, где только возможно».

Ещё одна жительница Екатеринбурга, которая придерживается похожего мнения, изобрела, с её слов, «лайфхак для горожан» — смартфон она поместила в чехол со шнурком и… повесила на шею. «Это выглядит необычно, зато удобно. Теперь вот ещё и в транспорте платить», — говорит она. Женщина по профессии дизайнер, и это «ноухау», по её мнению, вклад в «самодизайн» и самопрезентацию. Оплата с помощью QR-кода в магазинах и в транспорте, по её мнению, это, в том числе, вклад в экологию.


«Меньше бумаги, товарищи. Освободите свои карманы от мусора, в конце концов», — говорит женщина. К слову, на днях она попала на один маршрут, который оказался в числе «отказников» и не ввёл новый способ оплаты. По словам женщины, пассажиры негодовали.

«Требовали! Конечно, их можно понять. Это в районе ТЦ Мега, там и так ощущение, как будто ты за городом, за пределами цивилизации (это лично моё ощущение), а тут ещё и обделили плюшками, которыми пользуются жители центра. Неприятно»,
— говорит горожанка.

Из неочевидных преимуществ оплаты с помощью QR-кода женщина называет «свободу от лишних контактов с людьми в транспорте, что особенно важно интровертам».

Преподаватель политологии УрФУ главным преимуществом акции называет, прежде всего, более выгодный тариф. Между тем, по его словам, есть ещё один важный психологический момент.

«Есть ощущение какого-то облегчения, улучшения. Вообще у меня впервые за долгое время появилось ощущение, что для людей наконец сделали что-то реально полезное. Хотя, когда я ехал в трамвае в первые дни акции и увидел QR-код для оплаты, подумал, что это какая-то разводка, но потом узнал из СМИ, что всё реально. Теперь пользуюсь. Я понимаю, что эта акция со скидкой временная, но, надеюсь, что сам способ оплаты через СБП в транспорте сохранят», — говорит преподаватель.


Он добавил, что его пожилая мама тоже с удовольствием пользуется оплатой по QR-коду. «Вообще, Екатеринбург — город, в котором каждая бабушка справится с этим, потому что у нас высокая цифровая культура», — говорит преподаватель.

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Аля Трынова, Виктор Кондратенко © Вечерние ведомости


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